Hallan dos mujeres asesinadas y carbonizadas en Lempira

Los cuerpos de las dos mujeres fueron hallados uno al lado del otro, carbonizadas; sin embargo, aún se desconocen las causa de su muerte. Aún no han sido identificadas

  • 02 de diciembre de 2025 a las 10:28
Las dos mujeres fueron halladas sin vida en una zona aislada de la comunidad.

Foto: Cortesía Policía Nacional

Lempira, Honduras.- Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados sin vida la mañana de este martes en el municipio Piraera, en el departamento de Lempira, hecho que ha consternado a la población.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos féminas que además de quitarles la vida, carbonizaron sus cuerpos en una zona aislada de la comunidad.

Los pobladores no han revelado si las dos mujeres pertenecen a ese lugar debido al estado en que se encontraron los cuerpos.

Los cadáveres estaban uno al lado del otro y se desconoce si las mujeres tenían algún tipo de relación.

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional, que inició con las pesquisas del caso y acordonar el área.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por Medicina Forense para realizar la autopsia, determinar las causas del fallecimiento e identificar a las fallecidas.

