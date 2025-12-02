Hallan dos mujeres asesinadas y carbonizadas en Lempira

Lempira, Honduras.- Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados sin vida la mañana de este martes en el municipio Piraera, en el departamento de Lempira, hecho que ha consternado a la población.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos féminas que además de quitarles la vida, carbonizaron sus cuerpos en una zona aislada de la comunidad.

Los pobladores no han revelado si las dos mujeres pertenecen a ese lugar debido al estado en que se encontraron los cuerpos.