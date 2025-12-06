¿De qué murió Eduardo Manzano, actor de "Una Familia de Diez"? Su hijo revela la causa

"Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos", declaró Lalo Manzano ante la prensa, un día después de anunciar la noticia del fallecimiento de su padre a través de redes sociales.
El hijo del legendario integrante de "Los Polivoces" no especificó si el actor padecía alguna enfermedad en curso durante las últimas semanas, aunque sí existen antecedentes médicos relevantes en los últimos años de vida del comediante.
En 2021, Eduardo Manzano enfrentó una crisis de salud que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas. El actor ingresó de emergencia debido a una infección biliar que derivó en complicaciones que requirieron atención especializada
Su esposa, Susana Parra, relató en aquel momento cómo se desarrollaron los acontecimientos: "Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: 'Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido' y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas".
La pérdida súbita de fuerza, acompañada de fiebre y sudoración, obligó a solicitar ayuda inmediata a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para conseguir una ambulancia. El episodio marcó un punto de inflexión en la salud del comediante, quien hasta entonces había mantenido una vida activa en el medio artístico.
Tras recibir el alta médica en mayo de 2021, Manzano inició un proceso de recuperación que, según su esposa, fue paulatino. "La lleva poco a poco. Fue un golpe muy duro de salud, pero ya la está librando, es muy fuerte mi esposo. Come bien, sano, no le ha ido el apetito que eso dicen que es maravilloso, mientras coman", declaró Parra en aquella ocasión.
El actor debió continuar con tratamiento cardiológico, mantener una dieta controlada y asistir a citas médicas periódicas con especialistas
Aunque nunca se confirmó públicamente un diagnóstico de enfermedad crónica, estos antecedentes generaron interrogantes sobre si el fallecimiento pudo estar relacionado con secuelas de aquel episodio o con afecciones propias de su edad avanzada.