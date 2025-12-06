¿De qué murió Eduardo Manzano, actor de "Una Familia de Diez"? Su hijo revela la causa

Su esposa, Susana Parra, relató en aquel momento cómo se desarrollaron los acontecimientos: "Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: 'Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido' y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas".