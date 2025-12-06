Hija trans de Camilo Sesto ingresa grave a hospital: esto se sabe

Medios españoles reportaron este jueves la hospitalización de Sheila Devil en la capital española. Según informó el programa "Y ahora sonsoles", la joven trans fue trasladada al centro médico tras presentar episodios severos de ansiedad que requirieron atención inmediata.
Las cámaras apostadas en el exterior del hospital captaron el ingreso de Lourdes Ornelas el miércoles pasado. La empresaria mexicana accedió al recinto visiblemente preocupada para acompañar a su hija durante el proceso de atención médica.
"Entró directamente por urgencias. Está acompañada en todo momento por su madre. Al día de hoy la situación es estable. Desean y esperan que en los próximos días se le dé de alta", declaró el fotógrafo Diego Arrabal, quien ha seguido el caso desde el exterior del nosocomio.
Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que, si bien hubo complicaciones iniciales, estas ya habrían sido superadas. El equipo médico mantiene a Sheila Devil en observación mientras evalúa su evolución antes de autorizar el alta hospitalaria.
Ornelas, según los reportes, habría manifestado cierta tranquilidad ante la situación, dado que su hija se encuentra bajo supervisión profesional constante
La internación preventiva busca estabilizar el cuadro de ansiedad y monitorear cualquier eventualidad relacionada con el consumo de sustancias, un problema que la familia ha enfrentado públicamente en años recientes.
Esta no es la primera vez que Sheila Devil requiere atención hospitalaria de emergencia. En 2021, la hija del fallecido intérprete de "Perdóname" fue ingresada a un centro médico tras presentar un cuadro de neumonía complicado por un micro infarto cerebral.
Aquel episodio también estuvo vinculado a problemas de adicciones que, según declaraciones de su propia madre, llevaban años afectando su salud.
Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, falleció en septiembre de 2019 a los 72 años. Desde entonces, Sheila Devil ha enfrentado diversos episodios relacionados con su estado emocional y físico, situación que ha mantenido a la familia en constante alerta.
La discreción en torno al caso ha sido la norma desde el ingreso hospitalario, limitándose la información disponible a lo captado por medios de espectáculos españoles.