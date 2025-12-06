"¿Ella tiene 24 y él 36?": hija de Adal Ramones recibe avalancha de críticas por su noviazgo

El romance surgió durante el rodaje de la cinta "El Candidato Honesto", donde ambos coincidieron profesionalmente. Posteriormente, Ramones invitó a Tovar a participar en un cortometraje de su proyecto de cine escolar, en el cual abordó el secuestro que sufrió su padre.
En esta producción, el actor interpretó al conductor durante su cautiverio, una experiencia que fortaleció el vínculo entre ambos.
La pareja hizo pública su relación hace varios meses y, desde entonces, han mantenido un perfil discreto sobre los pormenores de su vida privada, centrándose en sus respectivas carreras artísticas.
Cuestionado por los medios sobre las opiniones divididas respecto a la diferencia de edad, Tovar se mostró sereno. El actor, conocido por su participación en "Mirreyes vs Godínez" y diversos personajes en la plataforma "Backdoor", declaró que la brecha generacional no representa un obstáculo en su relación.
"Nosotros no la sentimos tanto. Nos conocimos en el trabajo, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. Estamos contentos", explicó el intérprete, dejando claro que ambos están enfocados en construir su vínculo sin prestar atención a los señalamientos externos.
Al ser consultado sobre su relación con Adal Ramones, Tovar expresó que mantiene una buena dinámica con el exconductor de "Otro Rollo". Incluso bromeó sobre el regalo navideño que podría obsequiarle: "Súper bien nos llevamos. Yo creo que una gorra, ya que le gustan tanto", comentó en tono distendido.
El presentador de televisión había sido consultado previamente sobre el noviazgo de su hija en el programa "Sale el Sol". En aquella ocasión, Ramones manifestó su aprobación hacia la relación y destacó las cualidades del actor.
"Daniel Tovar, independientemente de que es un actor talentoso, es un gran ser humano y una persona centrada en su trabajo y en lo que hace. Están disfrutando, conociéndose. Hemos estado a la mesa y nos hemos reído mucho. Es una gran persona", señaló el conductor, quien añadió que lo único que le importa es que Tovar trate bien a su hija.
Tanto Paola como Daniel han optado por mantener los detalles de su romance fuera del escrutinio público.
Ambos continúan dedicándose a sus proyectos profesionales en la industria del entretenimiento mexicano, y han evitado alimentar la polémica con declaraciones innecesarias.