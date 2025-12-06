  1. Inicio
"¿Ella tiene 24 y él 36?": hija de Adal Ramones recibe avalancha de críticas por su noviazgo

La relación entre Paola Ramones, hija del presentador Adal Ramones, y el actor Daniel Tovar ha generado comentarios en redes sociales debido a los doce años que los separan

  • 06 de diciembre de 2025 a las 09:28
1 de 10

El romance surgió durante el rodaje de la cinta "El Candidato Honesto", donde ambos coincidieron profesionalmente. Posteriormente, Ramones invitó a Tovar a participar en un cortometraje de su proyecto de cine escolar, en el cual abordó el secuestro que sufrió su padre.

Foto: Instagram
2 de 10

En esta producción, el actor interpretó al conductor durante su cautiverio, una experiencia que fortaleció el vínculo entre ambos.

 Foto: Instagram
3 de 10

La pareja hizo pública su relación hace varios meses y, desde entonces, han mantenido un perfil discreto sobre los pormenores de su vida privada, centrándose en sus respectivas carreras artísticas.

 Foto: Instagram
4 de 10

Cuestionado por los medios sobre las opiniones divididas respecto a la diferencia de edad, Tovar se mostró sereno. El actor, conocido por su participación en "Mirreyes vs Godínez" y diversos personajes en la plataforma "Backdoor", declaró que la brecha generacional no representa un obstáculo en su relación.

 Foto: Instagram
5 de 10

"Nosotros no la sentimos tanto. Nos conocimos en el trabajo, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. Estamos contentos", explicó el intérprete, dejando claro que ambos están enfocados en construir su vínculo sin prestar atención a los señalamientos externos.

 Foto: Instagram
6 de 10

Al ser consultado sobre su relación con Adal Ramones, Tovar expresó que mantiene una buena dinámica con el exconductor de "Otro Rollo". Incluso bromeó sobre el regalo navideño que podría obsequiarle: "Súper bien nos llevamos. Yo creo que una gorra, ya que le gustan tanto", comentó en tono distendido.

 Foto: Instagram
7 de 10

El presentador de televisión había sido consultado previamente sobre el noviazgo de su hija en el programa "Sale el Sol". En aquella ocasión, Ramones manifestó su aprobación hacia la relación y destacó las cualidades del actor.

 Foto: Instagram
8 de 10

"Daniel Tovar, independientemente de que es un actor talentoso, es un gran ser humano y una persona centrada en su trabajo y en lo que hace. Están disfrutando, conociéndose. Hemos estado a la mesa y nos hemos reído mucho. Es una gran persona", señaló el conductor, quien añadió que lo único que le importa es que Tovar trate bien a su hija.

 Foto: Instagram
9 de 10

Tanto Paola como Daniel han optado por mantener los detalles de su romance fuera del escrutinio público.

Foto: Instagram
10 de 10

Ambos continúan dedicándose a sus proyectos profesionales en la industria del entretenimiento mexicano, y han evitado alimentar la polémica con declaraciones innecesarias.

 Foto: Instagram
