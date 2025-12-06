"¿Ella tiene 24 y él 36?": hija de Adal Ramones recibe avalancha de críticas por su noviazgo

"Daniel Tovar, independientemente de que es un actor talentoso, es un gran ser humano y una persona centrada en su trabajo y en lo que hace. Están disfrutando, conociéndose. Hemos estado a la mesa y nos hemos reído mucho. Es una gran persona", señaló el conductor, quien añadió que lo único que le importa es que Tovar trate bien a su hija.