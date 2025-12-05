Nodal demanda a Cazzu ¿Qué le exige a la cantante argentina?

Después de varias polémicas por las declaraciones de su expareja y madre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal demandó a Cazzu para hacerle varias exigencias, entre las que se encuentra tomar decisiones.
Fue en el programa ventaneando que se dio a conocer que el intérprete de Cazzualidades está relacionada a las declaraciones que la rapera argentina hizo sobre la baja manutención que Nodal le da a su hija.
Ante estas declaraciones, el esposo de Ángela Aguilar dijo que en el documento Nodal alegó que fuera falso que no aporta para su hija, e incluso aseguró que ha dado más de 654 mil dólares en los últimos 13 meses.
El cantante, en su demanda, aseguró que los pagos los hizo en efectivo porque así lo pidió Cazzu cuando estaban en Argentina para de estar forma evitar la intervención fiscal.
Por lo tanto, Nodal pidió en su demanda a Cazzu que le permita formar parte de los momentos y decisiones más importantes de la niña durante su crianza.
Asimismo, aseguró que sí permite que su hija viaje al extranjero. Por lo que pide que le permita tramitar el pasaporte mexicano y una visa americana para que la niña pueda viajar.
“Establece que Cazzu ha condicionado este consentimiento exigiéndole que incremente los depósitos para la manutención de la niña, lo cual, según la demanda de Christian, puede configurarse como coerción...”, indica la demanda.
Tras su demanda, Nodal espera reanudar los encuentros constantes con su pequeña.
Nodal y Cazzu han enfrentado varias polémicas desde que la rapera denunció que el cantante no la dejaba sacar a su hija del país y que el dinero que le daba no era considerado justo.
Además, Cazzu aseguró que Nodal se niega a viajar a Argentina para convivir con la menor, generando así posiciones encontradas que alimentan el conflicto público y legal entre ambos.
Nodal entabló la demanda en Jalisco y se espera que el caso avance en las próximas semanas.
Nodal y Cazzu sostuvieron una relación de poco más de un año. La pareja tuvo a su hija en septiembre de 2023 y se separaron cuando la pequeña tenía 8 meses de nacida.