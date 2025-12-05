Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti

La relación entre Christian Nodal y Cazzu escaló a un enfrentamiento judicial tras confirmarse que el cantante presentó una demanda en un juzgado familiar de Jalisco.
El documento, de carácter civil, busca establecer formalmente la convivencia de Nodal con su hija Inti y garantizar su participación en decisiones clave sobre su crianza.
El expediente detalla que Nodal ha aportado más de 12 millones de pesos en 13 meses a través de depósitos realizados en efectivo y mediante terceros, un método que, según el cantante, fue solicitado expresamente por Cazzu en Argentina.
La demanda también subraya la intención del intérprete de regular su papel en la vida de la menor y proteger sus derechos como padre.
En paralelo, uno de los puntos de fricción gira en torno a los viajes internacionales de Inti.
Mientras Cazzu asegura que Nodal impide que la niña salga de Argentina, el cantante sostiene que ha sido la madre quien ha bloqueado la expedición del pasaporte mexicano y la visa estadounidense de la menor.
El conflicto se intensifica por la logística de visitas y la participación de ambos en la crianza.
Cazzu ha señalado que Nodal se rehúsa a viajar a Argentina, mientras el intérprete busca formalizar su rol activo en México.
La resolución del caso se espera en las próximas semanas, con la posibilidad de nuevas confrontaciones legales o intentos de conciliación si la madre regresa al país con Inti.
La separación de Nodal y Cazzu ha generado un intenso debate público por la apresurada confirmación del romance entre el cantante de "Adiós amor" con Ángela Aguilar.
Desde ese momento, tanto Nodal como Cazzu han expuesto posturas encontradas ante medios y redes sociales, evidenciando diferencias sobre la logística de convivencia y la dinámica con la menor.
Hasta ahora, Cazzu no ha emitido comentarios al respecto.