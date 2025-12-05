  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti

El intérprete mexicano presentó una demanda contra Cazzu por la manutención de la hija que comparten, precisando depósitos por más de 12 millones

  • 05 de diciembre de 2025 a las 13:30
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
1 de 12

La relación entre Christian Nodal y Cazzu escaló a un enfrentamiento judicial tras confirmarse que el cantante presentó una demanda en un juzgado familiar de Jalisco.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
2 de 12

El documento, de carácter civil, busca establecer formalmente la convivencia de Nodal con su hija Inti y garantizar su participación en decisiones clave sobre su crianza.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
3 de 12

El expediente detalla que Nodal ha aportado más de 12 millones de pesos en 13 meses a través de depósitos realizados en efectivo y mediante terceros, un método que, según el cantante, fue solicitado expresamente por Cazzu en Argentina.

 Foto: Instagram | @nodal
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
4 de 12

La demanda también subraya la intención del intérprete de regular su papel en la vida de la menor y proteger sus derechos como padre.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
5 de 12

En paralelo, uno de los puntos de fricción gira en torno a los viajes internacionales de Inti.

 Foto: Instagram | @nodal
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
6 de 12

Mientras Cazzu asegura que Nodal impide que la niña salga de Argentina, el cantante sostiene que ha sido la madre quien ha bloqueado la expedición del pasaporte mexicano y la visa estadounidense de la menor.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
7 de 12

El conflicto se intensifica por la logística de visitas y la participación de ambos en la crianza.

 Foto: Instagram | @cazzu
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
8 de 12

Cazzu ha señalado que Nodal se rehúsa a viajar a Argentina, mientras el intérprete busca formalizar su rol activo en México.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
9 de 12

La resolución del caso se espera en las próximas semanas, con la posibilidad de nuevas confrontaciones legales o intentos de conciliación si la madre regresa al país con Inti.

 Foto: Cortesía redes sociales
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
10 de 12

La separación de Nodal y Cazzu ha generado un intenso debate público por la apresurada confirmación del romance entre el cantante de "Adiós amor" con Ángela Aguilar.

 Foto: EFE
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
11 de 12

Desde ese momento, tanto Nodal como Cazzu han expuesto posturas encontradas ante medios y redes sociales, evidenciando diferencias sobre la logística de convivencia y la dinámica con la menor.

 Foto: Instagram | @cazzu
Christian Nodal demanda a Cazzu por desacuerdos en la crianza de Inti
12 de 12

Hasta ahora, Cazzu no ha emitido comentarios al respecto.

 Foto: Instagram | @cazzu
Cargar más fotos