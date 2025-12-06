¿Qué series y películas de Warner Bros. se podrán ver ahora en Netflix?

Según Netflix, la operación les permitirá ofrecer un catálogo muchísimo más amplio. Aquí los títulos más populares.
Matrix. La icónica trilogía de ciencia ficción, perfecta para atraer tanto a fans nostálgicos como a nuevas audiencias.
"El conjuro". La exitosa saga de terror que domina taquillas se vuelve un gran atractivo para los amantes del género.
"Los Soprano". La serie que revolucionó la televisión moderna, ahora al alcance de los suscriptores de Netflix.
"Harry Potter". La saga completa del joven mago, uno de los mayores éxitos del cine moderno, ahora bajo el paraguas de Netflix.
"Animales fantásticos". El spin-off del universo mágico de Rowling también formará parte del catálogo ampliado.
Dune. La épica franquicia de ciencia ficción que volvió a resurgir en el cine suma más peso a la biblioteca de Netflix.
The Big Bang Theory. Una de las comedias más vistas del mundo, lista para conquistar otra generación de espectadores.
Universo DC. Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman y más superhéroes llegarán a Netflix con toda su franquicia.
"Casablanca". Uno de los clásicos más importantes de la historia del cine, ahora dentro del inventario del gigante digital.
Beetlejuice. La comedia fantasmagórica de culto de Tim Burton se une al catálogo.
Game of Thrones. La serie más influyente de HBO en la última década podría convertirse en una de las joyas de la plataforma.