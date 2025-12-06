¿Quién es Clara Vegas Goetz? La actriz de 23 años que es la nueva Miss Venezuela

Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, se impuso este jueves ante 23 candidatas en el concurso de belleza más importante de Venezuela.
La joven, graduada en artes escénicas, repite la hazaña que su madre Andreína Goetz logró hace 35 años, cuando obtuvo el mismo título en 1990.
La abogada María Evangelista Alayón, del estado Amazonas, quedó como primera finalista. Las representantes de Monagas, Yaracuy y Mérida completaron el grupo de cinco finalistas de la gala, que se extendió por más de tres horas y fue transmitida por el canal privado Venevisión y la plataforma Youtube.
Según información publicada en el sitio web oficial del certamen, Vegas Goetz manifestó su interés por disciplinas artísticas como la pintura, el canto y la danza.
También expresó su pasión por conocer otras culturas y aprender idiomas, habilidades que podrían resultar ventajosas en la competencia internacional.
Durante la ronda de preguntas, la nueva Miss Venezuela afirmó que la mujer venezolana representa "el motor y el corazón" del país, y anunció su intención de desarrollar proyectos que impulsen los sueños de las mujeres de su nación.
Venezuela acumula una destacada trayectoria en concursos de belleza a nivel mundial. El país ha conquistado el título de Miss Universo en siete ocasiones y posee un Récord Guinness por lograr coronas consecutivas en 2008 y 2009, con Dayana Mendoza y Stefanía Fernández respectivamente.
Además de Miss Universo, Venezuela ha obtenido múltiples galardones en certámenes como Miss Mundo y Miss Internacional, consolidándose como una potencia en el ámbito de la belleza internacional durante las últimas décadas.
Clara Vegas Goetz tendrá ahora casi un año para prepararse antes de competir en Miss Universo, donde buscará sumar una octava corona para Venezuela en el certamen más importante del mundo.