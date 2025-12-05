  1. Inicio
Cámara capta fatal accidente en el que murió un hombre en San Pedro Sula

Un hombre murió luego de ser impactado por un vehículo que perdió el control en una curva en San Pedro Sula. Video cortesía.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 11:12
El Heraldo Videos