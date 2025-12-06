Calendario oficial del Mundial United 2026: Hora y ciudades de los partidos

Miami, Estados Unidos.- Leo Messi no jugará con Argentina en Miami, ante la afición que le sigue y admira desde el pasado junio del 2023, después de que la configuración del calendario establecido este sábado mandaran a la campeona del mundo a disputar sus partidos de la fase de grupos a Kansas y Dallas, mientras el esperado cara a cara entre Kylian Mbappe y Erling Haaland, Francia y Noruega, ha quedado instalado en Boston.
Las selecciones de Argentina y Francia iniciarán su recorrido en el Mundial el mismo día, en diferentes grupos, ante Argelia y Senegal, respectivamente, el 16 de junio y ambas se quedarán en Estados Unidos a lo largo de la primera fase, mientras España iniciará su recorrido ante Cabo Verde, en Atlanta (Estados Unidos).
El vigente campeón, el cuadro argentino, arrancará la defensa del título en Kansas, frente Argelia. Seis días más tarde se medirá a Austria en Dallas, el mismo lugar donde completará la fase de grupos, contra Jordania, el 27 de junio.
Francia, por su parte, debutará contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Nueva York y después jugará ante un rival de la repesca, en la segunda jornada, en Filadelfia.
El duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappe ha quedado emplazado al 26 de junio, en el Gillette Stadium de Boston, en la última fecha del Grupo I. Será a buena hora.
México jugará dos partidos en Ciudad de México y otro en Guadalajara. El partido inaugural contra Sudáfrica, será a las 2:00 PM.
En un acto presidido por el mandatario de la FIFA Gianni Infantino y que contó con la contribución de Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexis Lalas se dieron a conocer las fechas definitivas, las sedes y los horarios de los 72 encuentros de la fase de grupos, de los cuarenta y ocho equipos nacionales que el viernes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.
Brasil jugará en Nueva Jersey ante Marruecos, en Filadelfia contra Haití y contra Escocia en Miami. El estreno del combinado de Carlo Ancelotti será en el estadio MetLife a las 7:00 PM. El segundo, contra Haití, en el Lincoln Financial Field y contra Escocia, igualmente, alas 5:00 PM.
Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el 12 de junio, en Los Ángeles. El conjunto sudamericano, además, se enfrentará a un equipo de la repesca -Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo-, en San Francisco el 19 de junio, y con Australia, en la última jornada, el 25 de junio. También en San Francisco. Mientras, Estados Unidos lo hará en Los Ángeles y Seattle.
Leo Messi no jugará en Miami. A pesar de que Argentina instalará su campamento base en su lugar de residencia habitual en los últimos años, tendrá que viajar hacia Kansas y Dallas para jugar los partidos. Permanecerá en Estados Unidos, en cualquier caso; no irá ni a México ni a Canadá. La campeona del mundo jugará frente Argelia en el GEHA Field de Kansas, a las 8:00 PM igual que en su tercer compromiso, en Dallas contra Jordania.
Entre ambas está Austria para la selección Argentina. Será a la 1:00 PM
Francia, por su parte, irrumpe en el Mundial, como subcampeona, el martes 16 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 15.00 hora local y seis días más tarde con el rival que salga de la repesca en Filadelfia. Cierra su presencia ante Noruega, con Haaland y probablemente el primer puesto del Grupo en juego, en Boston.
Portugal, con Cristiano Ronaldo, disputará dos de sus partidos en Houston, con un rival de la repesca y frente Uzbekistán y otro en Miami, ante Colombia. Inglaterra tampoco saldrá de Estados Unidos, en Dallas, contra Luka Modric y Croacia, Boston frente Ghana y Nueva York ante Panamá y Bélgica tiene como sedes a Seattle para jugar contra Egipto, Los Ángeles en el duelo ante Irán, de Estados Unidos, y Vancouver de Canadá contra Nueva Zelanda.
Países Bajos también se queda en Estados Unidos: Dallas contra Japón, Houston donde espera a un cuadro de la repesca y Kansas para Túnez. Alemania tiene que jugar un encuentro en Toronto, frente a Costa de Marfil. Los otros dos, en Filadelfia, contra Curazao y Nueva York ante Ecuador.
La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde se enfrentará ante Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H en Guadalajara, México, ante Uruguay.
El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12.00 hora local contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20.00 hora local, según ha anunciado la FIFA este sábado.
Calendario de partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá (en hora local):
FASE DE GRUPOS
- Jueves 11 de junio 2026
15.00. Gr.A. México-Sudáfrica. Estadio Ciudad de México
22.00. Gr.A. Corea del Sur-Repesca DEN/MKD/CZE/IRL. Estadio Guadalajara
- Viernes 12 de junio 2026
15.00. Gr.B. Canadá-Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Toronto Stadium
21.00. Gr.D. EEUU-Paraguay. Los Angeles Stadium
- Sábado 13 de junio 2026
15.00. Gr.B. Catar-Suiza. San Francisco Bay Area Stadium
18.00. Gr.C. Brasil-Marruecos. Nueva York/Nueva Jersey Stadium
21.00. Gr.C. Haití-Escocia. Boston Stadium
00.00. Gr.D. Australia-Repesca TUR/ROU/SVK/KOS BC Place Vancouver
- Domingo 14 de junio 2026
13.00. Gr.E. Alemania-Curazao. Houston Stadium
19.00. Gr.E. Costa de Marfil-Ecuador. Philadelphia Stadium
16.00. Gr.F. Países Bajos-Japón. Dallas Stadium
22.00. Gr.F. Repesca UKR/SWE/POL/ALB-Túnez. Estadio Monterrey
- Lunes 15 de junio 2026
15.00. Gr.G. Bélgica-Egipto. Seattle Stadium
12.00. Gr.H. España-Cabo Verde. Atlanta Stadium
18.00. Gr.H. Arabia Saudí-Uruguay. Miami Stadium
21.00. Gr.G. Irán-Nueva Zelanda. Los Angeles Stadium
- Martes 16 de junio 2026
15.00. Gr.I. Francia-Senegal. New York New Jersey Stadium
18.00. Gr.I. Repesca IRQ/BOL/SUR-Niruega. Boston Stadium
21.00. Gr.J. Argentina-Argelia. Kansas City Stadium
00.00. Gr.J. Austria-Jordania. San Francisco Bay Area Stadium
- Miércoles 17 de junio 2026
16.00. Gr.L. Inglaterra-Croacia. Dallas Stadium.
19.00. Gr.L. Ghana-Panamá. Toronto Stadium
13.00. Gr.K. Portugal-Repesca COD/JAM/NCL. Houston Stadium
22.00. Gr.K. Uzbekistán-Colombia. Estadio Ciudad de México
- Jueves 18 de junio 2026
12.00. Gr.A. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL-Sudáfrica. Atlanta Stadium
15.00. Gr.B. Suiza-Repesca ITA/NOR/WAL/BIH. Los Angeles Stadium
Gr.B. Canadá-Catar. BC Place Vancouver
21.00. Gr.A. México-Corea del Sur. Estadio Guadalajara
- Viernes 19 de junio 2026
18.00. Gr.C. Escocia-Marruecos. Boston Stadium
21.00. Gr.C. Brasil-Haití. Philadelphia Stadium
00.00. Gr.D. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS-Paraguay. San Francisco Bay Area
15.00. Gr.D. EEUU-Australia. Seattle Stadium
- Sábado 20 de junio 2026
16.00. Gr.E. Alemania-Costa de Marfil. Toronto Stadium
20.00. Gr.E. Ecuador-Cuazao. Kansas City Stadium
13.00. Gr.F. Países Bajos-Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Houston Stadium
00.00. Gr.F. Túnez-Japón. Estadio Monterrey
- Domingo 21 de junio 2026
12.00. Gr.H. España-Arabia Saudí. Atlanta Stadium
18.00. Gr.H. Uruguay-Cabo Verde. Miami Stadium
15.00. Gr.G. Bélgica-Irán. Los Angeles Stadium
21.00. Gr.G. Nueva Zelanda-Egipto. BC Place Vancouver
- Lunes 22 de junio 2026
17.00. Gr.I. Francia-Repesca IRQ/BOL/SUR. Philadelphia Stadium
20.00. Gr.I. Noruega-Senegal. Nueva York Nueva Jersey Stadium
13.00. Gr.J. Argentina-Austria. Dallas Stadium
23.00. Gr.J. Jordania-Argelia. San Francisco Bay Area Stadium
- Martes 23 de junio 2026
16.00. Gr.L. Inglatera-Ghana. Boston Stadium.
19.00. Gr.L. Panamá-Croacia. Toronto Stadium.
13.00. Gr.K. Portugal-Uzbekistán. Houston Stadium
22.00. Gr.K. Colombia-Repesca COD/JAM/NCL. Estadio Guadalajara
- Miércoles 24 de junio 2026
18.00. Gr.C. Escocia-Brasil. Miami Stadium
18.00. Gr.C. Marruecos-Haití. Atlanta Stadium
15.00. Gr.B. Suiza-Canadá. BC Place Vancouver
15.00. Gr.B. Repesca ITA/NOR/WAL/BIH-Catar. Seattle Stadium
21.00. Gr.A. Repesca DEN/MKD/CZE/IRL-México. Estadio Ciudad de México
21.00. Gr.A. Sudáfrica-Corea del Sur. Estadio Monterrey
- Jueves 25 de junio 2026
16.00. Gr.E. Ecuador-Alemania. New York New Jersey Stadium
16.00. Gr.E. Curazao-Costa de Marfil. Philadelphia Stadium
19.00. Gr.F. Japón-Repesca UKR/SWE/POL/ALB. Dallas Stadium
19.00. Gr.F. Túnez-Países Bajos. Kansas City Stadium
22.00. Gr.D. Repesca TUR/ROU/SVK/KOS-EEUU. Los Angeles Stadium
22.00. Gr.D. Paraguay-Australia. San Francisco Bay Area Stadium
- Viernes 26 de junio 2026
15.00. Gr.I. Noruega-Francia. Boston Stadium
15.00. Gr.I. Senegal-Irak. Toronto Stadium
23.00. Gr.G. Egipto-Irán. Seattle Stadium
23.00. Gr.G. Nueva Zelanda-Bélgica. BC Place Vancouver
20.00. Gr.H. Cabo Verde-Arabia Saudí. Houston Stadium
20.00. Gr.H. Uruguay-España. Estadio Guadalajara
- Sábado 27 de junio 2026
17.00. Gr.L. Panamá-Inglaterra. New York New Jersey Stadium.
17.00. Gr.L. Croacia-Ghana. Philadelphia Stadium.
22.00. Gr.J. Argelia-Austria. Kansas City Stadium
22.00. Gr.J. Jordania-Argentina. Dallas Stadium
19.30. Gr.K. Colombia-Portugal. Miami Stadium
19.30. Gr.K. Repesca COD/JAM/NCL-Uzbekistán. Atlanta Stadium
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Gr.A - 2º Gr.B - Los Angeles Stadium
- Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Gr.E - 3º Gr.A/B/C/D/F - Boston Stadium
Partido 75 – 1º Gr.F - 2º Gr.C - Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Gr.E - 2º Gr.F - Houston Stadium
- Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 – 1º Gr.I -3º Gr.C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
Partido 78 – 2º Gr.E - 2º Gr.I - Dallas Stadium
Partido 79 – 1º Gr.A - 3º Gr.C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
- Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Gr.L - 3º Gr.E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
Partido 81 – 1º Gr.D - 3º Gr.B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82 – 1º Gr.G - 3º Gr.A/E/H/I/J - Seattle Stadium
- Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Gr.K - 2º Gr.L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Gr.H - 2º Gr.J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Gr.B - 3º Gr.E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
- Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 – 1º Gr.J - 2º Gr.H - Miami Stadium
Partido 87 – 1º Gr.K - 3º Gr.D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
Partido 88 – 2º Gr.D - 2º Gr.G - Dallas Stadium.
OCTAVOS DE FINAL
- Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 – Ganador 74 - Ganador 77 - Philadelphia Stadium
Partido 90 – Ganador 73 - Ganador 75 - Houston Stadium
- Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador 76 - Ganador 78 - New York New Jersey Stadium
Partido 92 – Ganador 79 - Ganador 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
- Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador 83 - Ganador 84 - Dallas Stadium
Partido 94 – Ganador 81 - Ganador 82 - Seattle Stadium
- Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador 86 - Ganador 88 - Atlanta Stadium
Partido 96 – Ganador 85 - Ganador 87 - BC Place Vancouver.
CUARTOS DE FINAL
- Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador 89 - Ganador 90 - Boston Stadium
- Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador 93 - Ganador 94 - Los Angeles Stadium
- Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador 91 - Ganador 92 - Miami Stadium
Partido 100 – Ganador 95 - Ganador 96 - Kansas City Stadium.
SEMIFINALES
- Martes, 14 de julio 2026
Partido 101 – Ganador 97 - Ganador 98 - Dallas Stadium.
- Miércoles, 15 de julio 2026
Partido 102 – Ganador 99 - Ganador 100 - Atlanta Stadium.
TERCER PUESTO
- Sábado, 18 de julio 2026
Partido 103 – Perdedor 101 - Perdedor 102 - Miami Stadium.
FINAL
- Domingo, 19 de julio 2026
Partido 104 – Ganador 101 - Ganador 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium.