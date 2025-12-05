  1. Inicio
Grupos del Mundial United 2026: Así quedaron y el partido inaugural

Ya se conocen como han quedado formados los grupos para el Mundial United 2026 y el primer partido del mismo

  • 05 de diciembre de 2025 a las 14:52
La selección de Argentina, defensora del título, quedó en el Grupo J.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- Finalmente llegó el día. Este 5 de diciembre de 2025 se realizó el esperado sorteo del Mundial 2026 y ya conocemos los 12 grupos en los que se distribuirán las 48 selecciones participantes.

A la espera de la confirmación del cronograma oficial que será publicado oficialmente el sábado por la FIFA, ya existen algunas certezas respecto a la agenda, al margen de la conformación de cada grupo.

Los grandes personajes que asistieron al sorteo del Mundial United 2026

Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, contará con 12 grupos de 4 equipos. Los primeros dos avanzarán a los 16avos de final, junto a los 8 mejores terceros.

La composición de estos bombos se hizo según el Ranking FIFA, con los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ubicados automáticamente en el Bombo 1 y los emparejamientos quedaron sujetos a las restricciones habituales de confederaciones: no podía haber dos equipos de la misma región en un grupo, salvo UEFA, que sí podía tener hasta dos por grupo debido a su alto número de clasificado.

'El Comandante' enfrentará a selección sudamericana en el Mundial 2026

Primer partido del Mundial 2026

México dará el puntapié inicial en el estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca, el jueves 11 de junio (Grupo A) ante Sudáfrica, mientras que Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) se presentarán el viernes 12/6 en Toronto y Los Ángeles, respectivamente. Pero hay que remarcar que, en caso de culminar en el primer puesto de su zona, se las verá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Estos equipos tienen asegurada su presencia en territorio local.

La gran final del certamen se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York.

Rivales de la Selección de España en el Mundial United 2026
¿Grupo de la muerte? Mbappé y Haaland conocen su destino para el United 2026

El sorteo no deparó un grupo de la muerte, aunque el peor parado es Francia, que se encontrará en su camino del grupo I con la Noruega de Haaland, Senegal y un equipo de la repesca internacional.

La selección nacional de Argentina, vigente campeona del mundo de la mano de Lionel Messi, quedó en el Grupo J y chocará contra Argelia, Austria y Jordania, en el que resultó ser un grupo accesible.

La Brasil de Ancelotti se medirá a Marruecos en el grupo C, donde serán los claros favoritos con Escocia y Haití peleando por la tercera posición.

La selección nacional de Panamá es la única representante de Centroamérica y quedó ubicada en el grupo L, donde chocará contra Inglaterra, Croacia y Ghana.

El calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 introduce una estructura inédita que prioriza el descanso de los equipos y la logística de los aficionados, al asegurar tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Dinamarca/Macedonia/Irlanda/República Checa

Grupo B
Canadá
Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
Qatar
Suiza

Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquia/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E
Alemania
Curazao
Costa del Marfil
Ecuador

Grupo F
Países Bajos
Japón
Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
Túnez

Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda

Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

Grupo I
Francia
Senegal
Irak/Bolivia/Suriname
Noruega

Grupo J​​​​
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

Grupo K
Portugal
Congo/Jamaica/Nueva Caledonia
Uzbekistán
Colombia

Grupo L
​​​Inglaterra
Croacia
Ghana
​​​​​​​Panamá

