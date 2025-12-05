Rivales de la Selección de España en el Mundial United 2026

Washington, Estados Unidos.- En una gran gala celebrada el mediodía en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la FIFA realizó de manera oficial el sorteo donde se fueron formando los Grupos para el Mundial United 2026.

España jugará contra Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el grupo H del Mundial 2026, según deparó el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.