Rivales de la Selección de España en el Mundial United 2026

El entrenador Luis de la Fuente Castillo ya conoce a sus rivales en la fase de grupo en el Mundial United 2026

  • 05 de diciembre de 2025 a las 13:15
Rivales de la Selección de España en el Mundial United 2026

Tom Brady fue el encargado de sacar la bola donde estaba el nombre de la Selección de España.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- En una gran gala celebrada el mediodía en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la FIFA realizó de manera oficial el sorteo donde se fueron formando los Grupos para el Mundial United 2026.

España jugará contra Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el grupo H del Mundial 2026, según deparó el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

¡Definidos los grupos para el Mundial United 2026! A Argentina le fue bien

El grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Houston, Guadalajara y Atlanta.

Este sábado, la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

