Juan Orlando Hernández niega vínculo con muerte de Said Lobo y pide al MP investigar informe del FBI

Tegucigalpa, Honduras.- La familia del expresidente Juan Orlando Hernández afirmó que es “absolutamente falso” que el exmandatario tenga responsabilidad en los hechos en los que perdieron la vida cuatro jóvenes en Tegucigalpa, entre ellos Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

A través de un comunicado, la familia Hernández sostuvo que para la fecha en que ocurrió el crimen, el expresidente se encontraba detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, bajo comunicación limitada y monitoreo permanente las 24 horas del día. Asimismo, expresa que comprenden el profundo dolor que representa para cualquier padre la pérdida de un hijo.

En el pronunciamiento, la familia de JOH presentó una relación documentada de acontecimientos con el propósito de que el Ministerio Público investigue, bajo el principio de objetividad, y solicite asistencia judicial internacional para obtener un informe del FBI que consta en el expediente del juicio contra el exgobernante.

De acuerdo con el documento, dicho informe fue mencionado durante una audiencia previa al juicio celebrada el 18 de enero de 2024 ante el juez Kevin Castel en Nueva York. Según el comunicado, ese documento sería clave para evidenciar a los responsables de una supuesta conspiración para dar muerte a miembros no solo de la familia Hernández, sino también de la familia del expresidente Lobo Sosa y a otras personalidades hondureñas.