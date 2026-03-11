¿Qué es la miasis y cómo puede causar la muerte?

No se trata de un gusano que aparezca de la nada, sino de la fase larvaria de una mosca verde azulada propia del continente americano. Según la OPS y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) , la hembra puede poner de 12 a 400 huevos en una sola herida y producir hasta 4,000 en su vida, lo que convierte una lesión pequeña en una puerta de entrada para una infestación devastadora.