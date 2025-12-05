El Grupo K espera a Portugal y Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo

Washington, EUA.- Durante el sorteo que se realizó en Washington D. C. para la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Portugal conoció sus rivales que enfrentará en los primeros tres partidos.

Cristiano Ronaldo tiene la última oportunidad de ganar la Copa del Mundo para sentarse en la mesa de leyendas como Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé, claro ganarlo con Portugal, tendrá más valor ya que nunca es una selección favorita a obtener el trofeo.

Ahora bien, la escuadra lusa conoció a sus tres primeros rivales que enfrentará. Está ubicada en el sector K junto a: Colombia, Uzbekistan y un ganador del repechaje (Jamaica, Congo y Nueva Caledonia)

Gracias a CR7 es favorita. En el Mundial que pasó en Qatar 2022, Portugal quedó eliminado en los cuartos de final frente a Marruecos, una selección que sorprendió al mundo.