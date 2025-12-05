Real Madrid pierde a una de sus figuras por el resto e inicio del próximo año

Madrid, España.- El defensa inglés Trent-Alexander Arnold, que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar "absolutamente destrozado" tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

"Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión.