Real Madrid pierde a una de sus figuras por el resto e inicio del próximo año

El Real Madrid que comanda Xabi Alonso ha recibido otra mala noticia para el cierre de año, una de sus figuras estará fuera por varias semanas

  • 05 de diciembre de 2025 a las 09:25
El Real Madrid se prepara para recibir al Celta de Vigo por LaLiga.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El defensa inglés Trent-Alexander Arnold, que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar "absolutamente destrozado" tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

"Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión.

Malas noticias en la ciudad deportiva del Real Madrid después de la victoria en Bilbao

Tren sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

Ex figura de Real Madrid: "Era una depresión, no disfrutaba. Fue el motivo de mi retiro”

El lateral derecho inglés se había ganado la titularidad en los últimos partidos, ante la ausencia por lesión de Dani Carvajal.

Ya sufrió un percance muscular esta temporada, de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo del 16 de septiembre al 26 de octubre.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

