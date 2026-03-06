Ministro de la SIT tras protestas en Mateo: "Yo no los quiero engañar"

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró que la construcción de la carretera entre Lepaterique y Mateo quedó inconclusa debido a modificaciones realizadas durante la administración anterior, lo que provocó daños en la vía y retrasos en el proyecto. Ehrler explicó que inicialmente existía un contrato por 66 millones de lempiras para pavimentar cinco kilómetros desde Lepaterique; sin embargo, tras presiones de los pobladores se modificó el acuerdo para asfaltar 2.5 kilómetros desde la comunidad de Las Tapias hacia Las Polleras. Según el ministro, tras esa modificación se levantó el pavimento existente, se dañó la calle y posteriormente se dejó de pagar al contratista.

La actual administración, indicó, ha tenido que ponerse al día con los pagos, mientras el constructor ya ha ejecutado alrededor de 13 millones de lempiras en obras. Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que pobladores protestaran y se tomaran la carretera que conduce hacia la aldea de Mateo y el municipio de Lepaterique, la mañana de este viernes -6 de marzo-. La comunidad exige el cumplimiento de la pavimentación que, según denuncian, ha permanecido abandonada durante años. El funcionario señaló que el gobierno analiza desarrollar un proyecto completo para reparar los 7.5 kilómetros más afectados, específicamente desde Las Tapias hasta el desvío conocido como El Escarbadero, debido al deterioro que presenta la carretera.