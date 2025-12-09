  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Habitantes de Mateo anuncian protestas por calle principal inconclusa

La reconstrucción de la calle principal en Mateo quedó abandonada, dejando a los vecinos entre el polvo, los escombros y la falta de acceso.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 10:57
El Heraldo Videos