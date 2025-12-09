Resultados elecciones
Habitantes de Mateo anuncian protestas por calle principal inconclusa
La reconstrucción de la calle principal en Mateo quedó abandonada, dejando a los vecinos entre el polvo, los escombros y la falta de acceso.
Marbin López
seguir +
09 de diciembre de 2025 a las 10:57
