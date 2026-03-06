EH Verifica participó en conversatorio de la MOE-UE sobre desinformación electoral

Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica participó en el conversatorio de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) sobre recomendaciones para futuros procesos electorales en Honduras y llevó al debate una postura concreta: la desinformación electoral no se enfrenta únicamente con desmentidos, sino también con educación.

El encuentro se desarrolló con base en las recomendaciones del informe de observación elaborado por la misión europea tras las elecciones generales de 2025.

La jornada reunió a autoridades electorales, funcionarios, actores políticos y representantes de distintos sectores para discutir ajustes pendientes de cara a futuros comicios.

En el evento estuvieron Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Cossette López, consejera vocal; Mario Flores, presidente del Tribunal de Justicia Electoral; e Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

También participaron diputados, representantes de sociedad civil, exfuncionarios, periodistas, académicos, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad.

La dinámica se dividió en cinco mesas de trabajo: marco legal, sistema electoral e inscripción de los partidos políticos; administración electoral; medios de comunicación y redes sociales; financiamiento de la campaña; y garantías para la participación política.

EH Verifica participó en la mesa 3, dedicada al análisis de medios de comunicación y redes sociales, un espacio en el que se discutió el papel que juega el ecosistema informativo en los procesos electorales y los riesgos que plantea la circulación de desinformación.

En esa mesa se analizaron cinco recomendaciones contenidas en el informe de la MOE-UE. La recomendación 14, considerada prioritaria, propone crear un entorno mediático seguro y libre de intimidación para todos los actores, con protección adecuada para periodistas en situación de riesgo.

La 15 plantea despenalizar la difamación en favor de leyes civiles, en consonancia con estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La 16 sugiere convertir los medios estatales en una verdadera cadena de servicio público, con independencia editorial y autonomía financiera.

La 17 propone adoptar una ley de protección de datos que establezca principios, derechos y obligaciones para el tratamiento de datos personales, incluidos los actores electorales.

La 18, por su parte, llama a fortalecer la cooperación entre medios, sociedad civil, academia y empresas tecnológicas para desarrollar campañas de alfabetización digital y reforzar las iniciativas de fact-checking.