Tabla de posiciones del fútbol español: Real Madrid gana y mete presión a Barcelona

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha cortado la mala racha en LaLiga española al derrotar como visitante al Celta

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 16:19
Tabla de posiciones del fútbol español: Real Madrid gana y mete presión a Barcelona

Fede Valverde le dio el triunfo al Real Madrid en casa del Celta.

Vigo, España.- Real Madrid tuvo que sufrir hasta el último minuto para poder imponerse ante el Celta de Vigo por la jornada 27 de LaLiga Española.

Tchouaméni abrió el marcador a los 11 minutos, pero la respuesta del equipo local no se hizo esperar demasiado y el 'Panda' Borja Iglesias establecía el empate al 25'. Sin embargo, un disparo de Valverde que fue desviado por la defensa rival le dio el triunfo a los blancos en el 94'.

Valverde con gol in extremis le da triunfo a Real Madrid sobre Celta y cortan mala racha

Con este resultado, los dirigidos por Álvaro Arbeloa se mantienen en el segundo puesto de la clasificación con 63 puntos, mientras que Barcelona continúa en la cima con 64 y un partido menos.

El cuadro de Hansi Flick visita este sábado el campo del Athletic Club (2:00 PM) en busca de tres puntos para mantener la distancia con su acérrimo rival.

Atlético y Villarreal comparten 51 unidades en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Los colchoneros mañana reciben a la Real Sociedad y el 'Submarino amarillo' jugará el domingo frente al Elche.

En la quinta plaza se sitúa el Betis con 43 puntos, seguido por el propio Celta que tiene 40 en el sexto escalón. El Espanyol es séptimo con 36 y la Real Sociedad es octavo tras registrar 35.

Athletic Club también cuenta con 35 puntos en la novena casilla y Osasuna tiene 33 como décimo.

En la parte más baja de la tabla se ubica el Real Oviedo con 17 unidades y el Levante con 21. Mallorca cuenta con 24.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

