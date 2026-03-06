Esta imagen de Carlos Zelaya en una cama de hospital está generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía que muestra al exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Zelaya, vestido con una camisa roja y recostado en una cama de hospital. Sin embargo, la imagen es falsa. El material fue generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. “Es un tratamiento intensivo de quimioterapia, perdió parte de la voz”: familia confirma que Carlos Zelaya recibe atención médica en México”, dice parte de la descripción que acompaña la imagen de Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de marzo de 2026.

El exdiputado del partido Libre, Carlos Zelaya, quien también se desempeñó como secretario del Congreso Nacional, enfrenta un delicado estado de salud, por lo que permanece en México recibiendo tratamiento médico especializado. Aunque no se ha especificado la enfermedad, personas cercanas han señalado que su condición es grave, como informó EL HERALDO. El 31 de agosto de 2024, Zelaya también estuvo en el centro del debate público luego de admitir en una entrevista que se reunió con narcotraficantes hondureños, quienes le ofrecieron dinero para la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre). Ese mismo día anunció su renuncia como diputado en el Congreso Nacional con el fin de no obstruir las investigaciones en su caso. Tres días después, el 3 de septiembre de 2024, la organización Insight Crime divulgó un video grabado en 2013, en el que aparece Zelaya negociando 650,000 dólares y mencionando que la mitad sería para “el comandante”, en alusión a su hermano y expresidente Manuel Zelaya.

Fabricada con IA

Un análisis visual realizado por EH Verifica indica que la fotografía viral atribuida a Carlos Zelaya presenta señales de haber sido generada digitalmente. Entre las inconsistencias detectadas se encuentran una mirada poco natural, líneas del cabello excesivamente definidas y una vestimenta atípica para un entorno hospitalario, donde normalmente se utiliza una bata médica. Además, un análisis técnico realizado con la herramienta de detección de IA, Sightengine, arrojó una probabilidad del 99.9% de que la imagen sea un deepfake, es decir, un contenido generado mediante inteligencia artificial para simular una escena real.

El mismo resultado arrojó Hive Moderation, que determinó un 99.9% de probabilidad de que la imagen haya sido creada artificialmente.