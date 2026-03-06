Salud inicia contratación de médicos hondureños para clínicas oftalmológicas

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó este viernes que se solicitó un informe de rendición de cuentas sobre los gastos relacionados con la contratación de la brigada de médicos cubanos. "Esperamos un informe de transición ordenado en cuanto a los servicios que se entregaron y las condiciones en las que quedaron; recordemos que los médicos cubanos prestaban servicios en las clínicas oftalmológicas y en los hospitales", dijo Midence. El viceministro indicó que se encuentra a la espera de que se entregue el informe de rendición de cuentas; asimismo, aclaró que la salida de la brigada de los médicos cubanos del país fue una decisión que se tomó unilateralmente por el Gobierno de Cuba.

Detalló que, desde el gobierno, lo que se había planeado era darles un plazo de aproximadamente tres meses para que los médicos culminaran su servicio en los hospitales y clínicas oftalmológicas, mientras se buscaba al nuevo personal hondureño. "Nos hemos dado cuenta que, de manera unilateral, se rescindió de este servicio, no era así como lo esperábamos, esperábamos que a través de una comunicación verbal pasara un período de tres meses nos diera el espacio a nosotros como Sesal de hacer las contrataciones", dijo, En ese sentido, Midence indicó que la Secretaría de Salud ya comenzó con la contratación del personal médico para las clínicas oftalmológicas a nivel nacional. "Nosotros como Secretaría de Salud estamos generando respuestas y ya iniciamos un período de contratación, agradezco al servicio y al posgrado de oftalmología, asociación de médicos oftalmólogos que nos están apoyando", resaltó.