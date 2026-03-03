La Sesal alerta por repunte de casos de dengue y llama a reforzar las medidas de prevención

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue en el territorio están aumentando y hasta las primeras siete semanas del 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) contabiliza un total de 1,393 pacientes con esta enfermedad. Las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud, en conferencia de prensa, hicieron el llamado a la población a reforzar las medidas para la eliminación del mosquito transmisor que causa esta enfermedad. Del total de casos, hay 22 que son por dengue grave; el resto se registran como dengue con y sin signos de alarma. Hommer Mejía, jefe de la unidad, resaltó que de los cuatro serotipos del dengue existentes, el que circula en el territorio es el serotipo tres, uno de los que puede provocar que una persona se agrave tras la picadura del mosquito.

"Esto nos da la indicación que toda persona que presente fiebre, dolor en la parte de atrás de los ojos, acompañado de dolor muscular y dolor de cabeza, acuda al establecimiento de salud más cercano", dijo. Alertó a la población que si además de esos signos se presenta vómito y erupciones en el abdomen, son signos de peligro, por lo que se debe buscar atención médica de inmediato. El mayor número de casos se registran en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa; así como en los departamentos de Atlántida, Choluteca y Yoro. Afortunadamente no se reportan fallecidos este año por la picadura del mosquito transmisor, aseguró el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Los casos de dengue que se registran en lo que va de este año provocó que la enfermedad superara el umbral de éxito del canal endémico de la Sesal, llegando al nivel de seguridad. Eso quiere decir que la incidencia del dengue en el territorio aunque es alta, esta controlada; sin embargo, para evitar que el número de enfermos siga incrementando y que la enfermedad pueda llegar a niveles de alarma, es necesario el compromiso de todos, advirtió Mejía. "El dengue es una enfermedad que no nos da tregua, no podemos bajar los brazos. En este momento la enfermedad del dengue estaba en una fase de éxito y ha pasado a una fase de seguridad, es decir que vamos con una tendencia de forma ascendente", dijo.