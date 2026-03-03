Educación implementará metodología STEAM en el nuevo Currículo Nacional Básico

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo Currículo Nacional Básico (CNB) que desarrollará el personal de la Secretaría de Educación implementará la metodología STEAM que hace referencia a las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. La titular de la Secretaría de Educación, Arely Argueta, indicó que el nuevo currículo con esta metodología es una apuesta de país, no de un gobierno. El proyecto "prepara a nuestros estudiantes con habilidades claves como pensamiento crítico, creatividad, innovación y resolución de problemas, necesarias para enfrentar los retos del mundo actual", dijo.

Agregó que apostar por este tipo de educación para los cerca de 1.8 millones de estudiantes a nivel nacional significa generar oportunidades para reducir las brechas que tiene el sistema; así como fortalecer el desarrollo del país. "La educación trasciende los gobiernos, el futuro de nuestros niños y jóvenes debe ser un compromiso de todos". Este enfoque educativo es bastante innovador a nivel internacional, ya que integra varias disciplinas fundamentales para fomentar el aprendizaje aplicado y el pensamiento crítico en los estudiantes. La metodología STEAM, a diferencia de los métodos tradicionales donde las materias se imparten de forma aislada, el nuevo enfoque busca conectarlas a través de trabajo en equipo y desafíos que reflejan problemas del mundo real. La integración de las artes es un aspecto indispensable, pues potencia la creatividad y el pensamiento lateral, habilidades que son imprescindibles en la resolución de problemas, señalan los expertos. Mediante el método STEAM los estudiantes aprenderán haciendo, al tiempo que desarrollarán competencias útiles para la vida y su futura carrera profesional, aseguran.