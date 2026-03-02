Maestros esperan que gobierno pague deuda por crecimiento vegetativo de L215 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de docentes a quienes el Estado debe desde hace más de una década el pago del crecimiento vegetativo espera que la administración del presidente Nasry Asfura les dé respuesta. La deuda financiera acumulada desde el 2012 por la Secretaría de Educación con los educadores asciende a más de 215 millones de lempiras y son en total 2,937 los afectados. Sin embargo, muchos de ellos fallecieron esperando que las distintas administraciones cumplan con la deuda; otros se encuentran con problemas de salud y esperan con ese dinero costearse sus tratamientos.

Entre los afectados se encuentra la maestra Martha Lazo, docente jubilada quien a sus 63 años padece de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, hipertiroidismo e hígado graso. La profesora laboró en el sistema educativo público por más de 32 años, y la deuda que el Estado le debe es cerca de 52,000 lempiras. "Estoy comprando casi el 60% del medicamento y no he comprado un medicamento esta semana porque vale 1,300 lempiras para mantener controlada la diabetes", dijo la profesora. "Tenemos la fe de que nos van a pagar, pero igual esperamos nosotros que a la mayor prontitud posible nos hagan nuestro pago, pues porque la verdad lo necesitamos todos los maestros. Hay compañeros que están amputados, otros que han muerto y nunca se les pagó la deuda", añadió la maestra. Los docentes afectados ven con esperanza que la nueva administración les cumpla. Erick Hernández, portavoz de los maestros explicó que el pago por crecimiento vegetativo es parte de la deuda histórica que el Estado tiene con miles de maestro. Esta deuda es por planillas complementarias, planillas COA y crecimiento vegetativo y hasta la fecha acumula 1,536 millones de lempiras. "Vemos con buenos ojos las promesas realizadas por las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación", dijo Hernández.