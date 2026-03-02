El Hospital Escuela habilita la modalidad de cita para los donadores de sangre

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela anunciaron que el proceso para que familiares o amigos donen sangre a los pacientes se hará mediante cita programada. Ante la queja de las personas por las largas filas que se hacen para donar, las autoridades del principal centro asistencial del país implementaron a partir de este lunes el sistema de citas. Los donantes deberán agendar una cita previa; por lo cual deben llegar a la ventanilla del banco de sangre y presentar su tarjeta de identidad y la del paciente, así como la hoja de tránsito extendida por el personal médico.

Con esos documentos el personal del hospital le reservará un cupo al donante con el día y la hora que la persona debe presentarse para hacer su donación. Las autoridades recomiendan estar una hora antes de la establecida en su cita, desayunar ligero e hidratarse bien antes y después de la donación.

"El horario de atención para solicitar la cita es a partir de las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, de lunes a viernes, y se otorgan unos 85 cupos al día, más 15 adicionales para algunos casos excepcionales", explicó Yuri Valeriano, jefa del departamento de Medicina Transfusional del centro asistencial. De acuerdo con las autoridades, con la iniciativa se evita que los donantes tengan que madrugar o hacer largas filas para lograr un cupo.