Unos L700 millones invierten en remodelar algunas áreas del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos dos años, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) han destinado una fuerte inversión para la mejora de varias áreas del Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país. Son seis proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente con una inversión superior a los 660 millones de lempiras los que se están invirtiendo para mejorar la atención a los pacientes, aseguran las autoridades. Entre las obras que ya están por finalizar esta la instalación de los elevadores en el Bloque Médico Quirúrgico; ya se pusieron a funcionar tres de los cuatro ascensores, el que falta esperan que comience a funcionar en los próximos días.

La puesta en marcha de los ascensores vendrá a mejorar la eficiencia operativa de áreas críticas como quirófanos y hospitalización, indicaron las autoridades. Por más de una década solo un elevador funcionaba en el primer centro asistencial, lo que provocaba que pacientes y personal médicos se vieran obligados a utilizar las gradas para llegar a los diferentes pisos. La inversión del proyecto ronda los 20 millones de lempiras. El otro proyecto es la unidad para recién nacidos en el hospital Materno Infantil, el cual se espera que a mediados de diciembre e inicios de enero comience a funcionar. La sala de neonatología, que se ubica en el quinto y sexto piso del centro hospitalario, será una de las más modernas tras la remodelación, contará con equipo de última generación y con tecnología de punta. El proyecto es uno de los que más inversión tiene, el costó ronda los 117 millones de lempiras y se realiza con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la sala infantil también se mejora la sala de Labor y Parto, la cual se ejecuta con una inversión de 1.2 millones de lempiras; entre los detalles que se desarrollan está la colocación de pisos de alta resistencia reemplazado de techos y mejora de la infraestructura hidrosanitaria. La obra de mayor inversión es la construcción de seis quirófanos en el Bloque Médico Quirúrgico, esté proyecto responde a una necesidad que tienen el centro asistencial desde hace cinco años, señalaron las autoridades. El proyecto esta siendo apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la inversión es de más de 470 millones de lempiras. Consiste en la refuncionalización de seis quirófanos de cirugía especializada; áreas de recuperación, de preparación e inducción al paciente; central de esterilización y equipos completamente nueva; área de costura; de soporte médico; para el personal administrativo y pacientes.