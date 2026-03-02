  1. Inicio
Gobierno anuncia el cierre del periódico Poder Popular: costaba L3 millones al mes

Según un diagnóstico, el gobierno de Xiomara Castro tenía más de 400 empleados en medios estatales

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 12:40
El periódico Poder Popular había sido lanzado en el primer año de gobierno de Xiomara Castro.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura ha confirmado el cierre del periódico estatal Poder Popular, rotativo creado en el gobierno de Xiomara Castro que publicada noticias relacionadas a esa administración.

Así fue confirmado por el reciente director de medios estatales de la administración Asfura, Jairo Rivera Mena.

La decisión de Nasry Asfura con el lobismo que hacía Hugo Llorens en EE UU

Rivera afirmó que la publicación de este periódico le costaba al Estado un total de tres millones de lempiras al mes, por lo que significará un ahorro a las arcas nacionales.

El objetivo del periódico Poder Popular era dar a conocer todo lo relacionado al gobierno de Castro Sarmiento, sin embargo, en 2025 se convirtió en un espacio para hacer proselitismo a la campaña presidencial de Rixi Moncada.

Jairo Rivera Mena aseguró que los medios estatales en la administración anterior eran de 460 a 500 empleados, pero ahora se reducirá a 120 o 150.

Ana García publica fotos inéditas de la liberación de JOH de la cárcel en EE UU

Sobre el canal estatal, Canal 8, puntualizó que “encontramos que el canal tiene varias dependencias, entre estas una investigación y monitoreo, se había convertido en un call center”.

El nuevo director de medios estatales del gobierno estará encargado de Canal 8 y Radio Nacional de Honduras; en cuanto al Poder Popular se prevé que haya un periódico pero solo de manera digital.

El periódico Poder Popular fue lanzado desde mayo del 2022 y tenía al menos 48 páginas.

