Gobierno anuncia el cierre del periódico Poder Popular: costaba L3 millones al mes

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura ha confirmado el cierre del periódico estatal Poder Popular, rotativo creado en el gobierno de Xiomara Castro que publicada noticias relacionadas a esa administración. Así fue confirmado por el reciente director de medios estatales de la administración Asfura, Jairo Rivera Mena.

Rivera afirmó que la publicación de este periódico le costaba al Estado un total de tres millones de lempiras al mes, por lo que significará un ahorro a las arcas nacionales. El objetivo del periódico Poder Popular era dar a conocer todo lo relacionado al gobierno de Castro Sarmiento, sin embargo, en 2025 se convirtió en un espacio para hacer proselitismo a la campaña presidencial de Rixi Moncada. Jairo Rivera Mena aseguró que los medios estatales en la administración anterior eran de 460 a 500 empleados, pero ahora se reducirá a 120 o 150.