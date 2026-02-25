Pacientes y sindicato denuncian las precarias condiciones en que está el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que llegan en busca de atención médica al Hospital Escuela denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentra el principal centro asistencial del país. Entre las denuncias está la falta de insumos y equipo para quienes llegan en busca de asistencia, así como las malas condiciones en las que se encuentra parte del equipo y la infraestructura del centro hospitalario. Los familiares de pacientes lamentaron que deben comprar materiales médicos para los tratamientos de sus familiares. Carmen Guevara, tía de un joven quien se accidentó conduciendo una motocicleta, indicó a EL HERALDO que tuvo que comprar el hilo para que operaran a su sobrino.

"Es una situación lamentable, nos dijeron que no había hilo para suturar y tuvimos que comprarlo para que lo operaran. Si tuviéramos dinero, buscaríamos hospitales privados, pero venimos aquí porque es gratuito, pero nos salen con que debemos comprar los materiales", lamentó la hondureña. Las denuncias también llegan desde el sindicato de trabajadores del hospital. Mauricio Corrales, presidente del sindicato, detalló que los pacientes sufren al llegar a las instalaciones. "La infraestructura del hospital cae cada día por falta de mantenimiento preventivo; sanitarios, baños, lavamanos, tubería, muebles están en mal estado", dijo a EL HERALDO. Agregó que los pacientes al llegar a la emergencia se encuentran con que las camillas y sillas de ruedas están en mal estado, incluso amarradas con alambres, lo que pone en riesgo que sufran un accidente.

"Las tres sillas de ruedas de la emergencia están muy deterioraras, marradas con alambre son un peligro para el paciente; las únicas camillas en mal estado los pacientes corren riesgos de caerse de ellas", dijo.

"Esperamos que estas cosas cambien, que se les brinde el presupuesto al Hospital Escuela; hay problemas con falta de camillas, sillas de ruedas, repuestos de mantenimiento para reparar un sanitario. La esperanza es que este gobierno resuelva esta problemática", añadió el sindicalista. Corrales agregó que también se requiere implementar un programa de digitalización de archivos, pues son toneladas de papel que se guardan en el centro asistencial con la información e historial de los pacientes. "Necesitamos apoyo de este gobierno, ya que hemos sido olvidados por los gobiernos anteriores. Ojalá el presidente voltee su mirada al Hospital Escuela y que la ley de emergencia de salud sea para mejorar, para fortalecer los servicios públicos de salud y no privatizar", apuntó.