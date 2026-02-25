Diputada propone castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes compartan contenido íntimo

Tegucigalpa, Honduras.- Linda Donaire, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó un proyecto de reforma al Código Penal para castigar con hasta 10 años de cárcel a las personas que compartan contenido íntimo sin estar consensuado. La congresista propuso reformar el Código y tipificar la violencia digital para establecer “sanciones específicas contra la difusión no consentida de contenido íntimo para proteger la dignidad y la privacidad de las personas afectadas”.

Donaire dijo que "ha existido un incremento en casos relacionados con el uso indebido de plataformas digitales que afectan principalmente la seguridad de mujeres y jóvenes". "La difusión no consentida de contenido sexual, incluyendo imágenes y mensajes, constituye una forma de violencia digital que atenta contra la dignidad y la privacidad de las personas", abonó la diputada. De esta forma se pretende castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes cometan el delito la difusión (si se aprueba la reforma), publicación, venta, distribución, exhibición o cualquier otra forma de transmisión de contenido visual o audiovisual de carácter sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento explícito.

La iniciativa establece penas de tres a siete años de prisión y multas de 20 a 50 salarios mínimos, que podrán aumentar hasta cinco a diez años de cárcel y multas de 50 a 100 salarios mínimos en casos agravados.