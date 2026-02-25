  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputada propone castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes compartan contenido íntimo

La propuesta fue hecha por la congresista Linda Donaire y añade multas de 50 a 100 salarios mínimos en casos agravados.

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 12:05
Diputada propone castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes compartan contenido íntimo

La diputada Linda Donaire hizo la propuesta de reforma al Código Penal.

Foto: Cortesía redes Linda Donaire

Tegucigalpa, Honduras.- Linda Donaire, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó un proyecto de reforma al Código Penal para castigar con hasta 10 años de cárcel a las personas que compartan contenido íntimo sin estar consensuado.

La congresista propuso reformar el Código y tipificar la violencia digital para establecer “sanciones específicas contra la difusión no consentida de contenido íntimo para proteger la dignidad y la privacidad de las personas afectadas”.

Una a una: todas las secretarías eliminadas por el gobierno de Nasry Asfura

Donaire dijo que “ha existido un incremento en casos relacionados con el uso indebido de plataformas digitales que afectan principalmente la seguridad de mujeres y jóvenes”.

“La difusión no consentida de contenido sexual, incluyendo imágenes y mensajes, constituye una forma de violencia digital que atenta contra la dignidad y la privacidad de las personas”, abonó la diputada.

De esta forma se pretende castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes cometan el delito la difusión (si se aprueba la reforma), publicación, venta, distribución, exhibición o cualquier otra forma de transmisión de contenido visual o audiovisual de carácter sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento explícito.

La iniciativa establece penas de tres a siete años de prisión y multas de 20 a 50 salarios mínimos, que podrán aumentar hasta cinco a diez años de cárcel y multas de 50 a 100 salarios mínimos en casos agravados.

Solicitan que Luis Redondo y Carlos Zelaya declaren en juicio por Sedesol

Además, incorpora medidas accesorias como la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con tecnologías de la información, la eliminación inmediata del contenido difundido de plataformas digitales, la garantía de confidencialidad y anonimato de las víctimas durante los procesos judiciales; así como el derecho a compensación por los daños psicológicos, morales y sociales sufridos.

“Estas prácticas generan efectos devastadores en las víctimas, afectando su salud mental, su vida social y su seguridad personal, además de reproducir patrones de desigualdad y violencia de género”, sentenció.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias