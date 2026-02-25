Una a una: todas las secretarías eliminadas por el gobierno de Nasry Asfura

La noche del 24 de febrero se efectuó el primer Consejo de Ministros por parte del gobierno de Nasry Asfura. En el encuentro se eliminaron varias instituciones y este es el listado completo, junto a las funciones que tenía cada institución suprimida.
El Consejo de Ministros se desarrolló hasta altas horas de la noche y el punto principal fue la eliminación y reestructuración del aparato estatal.
Antes de entrar en la discusión del decreto de eficiencia y modernización, el mandatario solicitó a cada secretario de Estado presentar un informe detallado sobre la situación en que recibieron sus instituciones. ¿Qué instituciones se eliminó
Secretaría de Planificación Estratégica: Era dirigida por Ricardo Salgado y dentro de esta dependencia operaba el canal 8, que contaba con más de 620 empleados. Una de sus funciones era rectora las comunicaciones y planificación en el gobierno de Xiomara Castro, además, creó espacios comunicativos en redes y otras plataformas para defensa de la administración anterior. También se encargo de pagarle el salario a los médicos cubanos.
Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas): Esta era una institución que se encargaba de ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario y desarrollar la infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos: Fue creado mediante PCM-02-2022 adscrito a Sedecoas y su objetivo era coordinar y ejecutar políticas, programas y proyectos habitacionales; ahora pasará a ser parte de la Secretaría de Vivienda.
Fondo Social de la Vivienda (Fosovi): Terminó siendo dirigida por Gilberto Ríos, “El Grillo”, y era una entidad pública desconcentrada, creada para facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas y sostenibles, especialmente para familias de menores recursos; también pasará a la Secretaría de Vivienda al igual que el Programa Nacional de Vivienda.
Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia: Era la entidad encargada de brindar los mecanismos técnicos y metodológicos para el desarrollo y seguimiento a los proyectos públicos de los diferentes sectores estratégicos definidos por la Presidencia de la República.
En contraste, se anunció la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, con el fin de impulsar la Ley de Descentralización aprobada en 2016 y vigente desde 2021. El programa trabajará en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y los 298 gobiernos locales.
Se espera que este día se brinden más noticias sobre lo aprobado en este Consejo de Ministros ya que se extendió hasta altas horas de la noche.