Una a una: todas las secretarías eliminadas por el gobierno de Nasry Asfura

Secretaría de Planificación Estratégica: Era dirigida por Ricardo Salgado y dentro de esta dependencia operaba el canal 8, que contaba con más de 620 empleados. Una de sus funciones era rectora las comunicaciones y planificación en el gobierno de Xiomara Castro, además, creó espacios comunicativos en redes y otras plataformas para defensa de la administración anterior. También se encargo de pagarle el salario a los médicos cubanos.