Habría ordenado el asesinato de 11 niños: ¿quién es el temido “Saylin”, cabecilla de la 18?

“Saylin”, cabecilla de la pandilla 18, fue capturado en Chamelecón, según informaron las autoridades. Además de otros delitos, lo acusan de haber ordenado el asesinato de 11 niños

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 11:55
1 de 10

Un presunto alto miembro de la Pandilla 18 fue capturado en Chamelecón por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). ¿Quién es y por qué su detención es considerada de alto impacto?

 Foto: Dipampco
2 de 10

El nombre del cabecilla, según las autoridades, es Roger Marín Zalavarría Fúnez, alias “Saylin” o “Hommie”.

 Foto: Dipampco
3 de 10

“Saylin”, de acuerdo con la Dipampco, es “un peligroso miembro de la estructura criminal Pandilla 18 con rango a nivel nacional e internacional”.

 Foto: Dipampco
4 de 10

Tendría más de 35 años de pertenecer a la estructura criminal y habría liderado acciones delictivas como extorsión, sicariato, secuestro y lavado de activos.

 Foto: Dipampco
5 de 10

“Saylin” ha estado recluido en dos ocasiones: la primera en el año 2000 por homicidio y violación; la segunda en 2009 por delitos de homicidio.

 Foto: Dipampco
6 de 10

Uno de los señalamientos más graves en su contra es haber ordenado el asesinato de 11 menores en 2009, en el sector Pradera, en San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: Dipampco
7 de 10

Al momento de la captura, en la colonia Losusa de Chamelecón, San Pedro Sula, se le decomisó un arma de uso prohibido tipo fusil AK-47.

 Foto: Dipampco
8 de 10

También se le incautó una pistola, munición de uso prohibido y supuesta droga.

 Foto: Dipampco
9 de 10

A “Saylin” se le decomisaron además 80 bolsitas de supuesta cocaína, 132 envoltorios con supuesta marihuana y un teléfono celular.

 Foto: Dipampco
10 de 10

Se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de uso prohibido, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, tenencia de munición de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

 Foto: Dipampco
