Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga

Con mucho dolor y tristeza, los familiares de los dos jóvenes que fallecieron la noche del pasado martes retiraron sus cuerpos de la morgue de Tegucigalpa.
El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 73, entre los municipios de Guaimaca y Talanga.
Según sus familiares, los jóvenes eran comerciantes de verduras; incluso, en la parte trasera del vehículo transportaban canastas con repollos.
Las dos víctimas se conducían en un camión pequeño, blanco, marca Kia, cuando impactaron contra otro camión de mayor tamaño que transportaba madera.
Ambos cuerpos quedaron atrapados en el amasijo de hierro, y fue el Cuerpo de Bomberos el que, tras un arduo trabajo, logró rescatarlos.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Daniel Hernández Cáceres y José Santos Canales.
Los jóvenes viajaban a Tegucigalpa para comprar el producto que vendían, ya que se dedicaban al comercio de verduras
Con pancartas y mensajes de “Descansa en paz”, los familiares se trasladaron hasta la morgue para retirar los cuerpos.
Según sus parientes, los jóvenes tenían su negocio en Olancho y habían viajado a Tegucigalpa para abastecerse de producto.
El accidente ocurrió el pasado martes 24 de febrero, alrededor de las 10:30 de la noche. Sus familiares lamentan profundamente lo sucedido.