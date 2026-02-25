  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga

Comerciantes eran los dos jóvenes que perdieron la vida en un fatal accidente en el kilómetro 73 de la carretera hacia Olancho, entre Guaimaca y Talanga

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 10:54
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
1 de 10

Con mucho dolor y tristeza, los familiares de los dos jóvenes que fallecieron la noche del pasado martes retiraron sus cuerpos de la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
2 de 10

El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 73, entre los municipios de Guaimaca y Talanga.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
3 de 10

Según sus familiares, los jóvenes eran comerciantes de verduras; incluso, en la parte trasera del vehículo transportaban canastas con repollos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
4 de 10

Las dos víctimas se conducían en un camión pequeño, blanco, marca Kia, cuando impactaron contra otro camión de mayor tamaño que transportaba madera.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
5 de 10

Ambos cuerpos quedaron atrapados en el amasijo de hierro, y fue el Cuerpo de Bomberos el que, tras un arduo trabajo, logró rescatarlos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
6 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Daniel Hernández Cáceres y José Santos Canales.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
7 de 10

Los jóvenes viajaban a Tegucigalpa para comprar el producto que vendían, ya que se dedicaban al comercio de verduras

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
8 de 10

Con pancartas y mensajes de “Descansa en paz”, los familiares se trasladaron hasta la morgue para retirar los cuerpos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
9 de 10

Según sus parientes, los jóvenes tenían su negocio en Olancho y habían viajado a Tegucigalpa para abastecerse de producto.

 Foto: Redes sociales
Dos jóvenes comerciantes: retiran los cuerpos de las víctimas del accidente en Talanga
10 de 10

El accidente ocurrió el pasado martes 24 de febrero, alrededor de las 10:30 de la noche. Sus familiares lamentan profundamente lo sucedido.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos