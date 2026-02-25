  1. Inicio
Aprueban reglamento para negociar el nuevo salario mínimo en Honduras

El sector trabajador presentó su propuesta y la empresa privada responderá el 6 de marzo en la siguiente sesión de la mesa tripartita, según informó la STSS

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 14:24
La siguiente sesión de la Comisión de Negociación quedó programada para el viernes 6 de marzo a las 9:00 de la mañana, cuando se espera continuar con el proceso de diálogo entre las partes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) informó este miércoles -25 de febrero- que la Comisión de Negociación del Salario Mínimo aprobó el reglamento de debates que regirá el proceso de discusión para el nuevo ajuste salarial en el país.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó durante la segunda reunión de la mesa tripartita, integrada por representantes del sector trabajador, empresarial y del Gobierno, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y participativo.

Como parte de la metodología de trabajo, la institución presentó el informe oficial de indicadores del mercado laboral correspondiente a 2025, el cual servirá como base técnica para el análisis y la concertación del nuevo salario mínimo.

Durante la sesión, la representación del sector trabajador entregó su propuesta de ajuste salarial, la cual fue recibida por el sector empresarial, que solicitó tiempo para analizarla y emitir una respuesta en la próxima reunión.

La siguiente sesión de la Comisión de Negociación quedó programada para el viernes 6 de marzo a las 9:00 de la mañana, cuando se espera continuar con el proceso de diálogo entre las partes.

La Secretaría de Trabajo reiteró su compromiso de propiciar condiciones de equilibrio y garantizar acuerdos responsables que contribuyan al bienestar de los trabajadores.

El proceso de concertación del salario mínimo forma parte de las negociaciones anuales entre los distintos sectores que mueven la economía en el país.

