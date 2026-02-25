Aprueban reglamento para negociar el nuevo salario mínimo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) informó este miércoles -25 de febrero- que la Comisión de Negociación del Salario Mínimo aprobó el reglamento de debates que regirá el proceso de discusión para el nuevo ajuste salarial en el país.

Según el comunicado oficial, la decisión se tomó durante la segunda reunión de la mesa tripartita, integrada por representantes del sector trabajador, empresarial y del Gobierno, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y participativo.

Como parte de la metodología de trabajo, la institución presentó el informe oficial de indicadores del mercado laboral correspondiente a 2025, el cual servirá como base técnica para el análisis y la concertación del nuevo salario mínimo.