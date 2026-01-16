Honduras registró en 2025 la tasa de inflación más alta en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras, por enésima vez, se ubicó en Centroamérica como el país con la tasa de inflación más alta. Así lo revelan los resultados publicados por los bancos centrales de los países de la región.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 4.98% en 2025, ubicándose en el rango estimado de 4%, con una ponderación de 1% por arriba o 1% por debajo, superando la inflación de 3.88% de 2024.

La segunda posición es para Nicaragua con 2.70%, según el informe publicado por el Banco Central de Nicaragua, inferior que el 2.84% de 2024. En el tercer lugar se ubicó Guatemala con 1.65% en 2025, menor que el 1.70% del año previo, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

La cuarta posición fue para El Salvador con 0.91%, según el Banco Central de Reserva, mayor que el 0.29% de 2024. El país que no reportó inflación, sino deflación en 2025 fue Costa Rica con -1.23%, superando la inflación de 0.84% de 2024, de acuerdo con el informe divulgado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).