Alza en los combustibles responde a factores internacionales, afirma la AHDIPPE

Tegucigalpa, Honduras.- Sarahí Silva, representante de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), se refirió al aumento a los combustibles y dijo que esto se debe a "factores internacionales". Este lunes 2 de marzo la gasolina superior tendrá un alza de 1.34 lempiras por galón, pasando a costar L106.46.

En tanto, el diesel costará 1.28 lempiras más el galón y, por ende, el costo al consumidor subirá de L89.31 a L90.59. La representante de la AHDIPPE afirmó que "el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios hacia el alza, derivado de que no hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos”. Silva puntualizó que "el primer punto clave es la tensión geopolítica en Oriente Medio, que genera primas de riesgo en el mercado y eleva el precio del crudo Brent, referencia para Centroamérica". “Lo que hay aquí es un riesgo en el mercado internacional que impulsa los precios hacia el alza y que lamentablemente Honduras tiene que afrontarlo en los precios locales”, indicó.