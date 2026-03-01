Alza en los combustibles responde a factores internacionales, afirma la AHDIPPE

Tegucigalpa, Honduras.- Sarahí Silva, representante de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), se refirió al aumento a los combustibles y dijo que esto se debe a "factores internacionales".
Este lunes 2 de marzo la gasolina superior tendrá un alza de 1.34 lempiras por galón, pasando a costar L106.46.
En tanto, el diesel costará 1.28 lempiras más el galón y, por ende, el costo al consumidor subirá de L89.31 a L90.59.
La representante de la AHDIPPE afirmó que "el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios hacia el alza, derivado de que no hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos”.
Silva puntualizó que "el primer punto clave es la tensión geopolítica en Oriente Medio, que genera primas de riesgo en el mercado y eleva el precio del crudo Brent, referencia para Centroamérica".
“Lo que hay aquí es un riesgo en el mercado internacional que impulsa los precios hacia el alza y que lamentablemente Honduras tiene que afrontarlo en los precios locales”, indicó.
A criterio de Sarahí Silva, el segundo factor son "los ajustes fiscales y la presión por la deuda pública en la región que limitan la capacidad de reducir impuestos o ampliar subsidios, impidiendo que cualquier baja internacional se refleje completamente en la bomba".
Finalmente adujo que "la dependencia total de importaciones, ya que Honduras no es productor de petróleo y está sujeta al precio del barril, los costos de refinación en Estados Unidos y la variación del dólar".
“Recomendamos revisar los manuales de sus vehículos y verificar si pueden usar gasolina regular de 91 octanos, ya que la diferencia con la superior es de aproximadamente diez lempiras, lo que puede ayudar a la economía familiar”, sentenció.