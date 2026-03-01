  1. Inicio
  2. · Economía

Alza en los combustibles responde a factores internacionales, afirma la AHDIPPE

La representante de la AHDIPPE, Sarahí Silva, aseguró que "el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios"

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 17:17
Alza en los combustibles responde a factores internacionales, afirma la AHDIPPE

Este lunes volverá a subir el precio de los combustibles en Honduras.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Sarahí Silva, representante de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), se refirió al aumento a los combustibles y dijo que esto se debe a "factores internacionales".

Este lunes 2 de marzo la gasolina superior tendrá un alza de 1.34 lempiras por galón, pasando a costar L106.46.

¿Cuánto subirán los combustibles este lunes 2 de marzo en el DC?

En tanto, el diesel costará 1.28 lempiras más el galón y, por ende, el costo al consumidor subirá de L89.31 a L90.59.

La representante de la AHDIPPE afirmó que "el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios hacia el alza, derivado de que no hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos”.

Silva puntualizó que "el primer punto clave es la tensión geopolítica en Oriente Medio, que genera primas de riesgo en el mercado y eleva el precio del crudo Brent, referencia para Centroamérica".

“Lo que hay aquí es un riesgo en el mercado internacional que impulsa los precios hacia el alza y que lamentablemente Honduras tiene que afrontarlo en los precios locales”, indicó.

Listado completo de instituciones eliminadas por Nasry Asfura en su gobierno

A criterio de Sarahí Silva, el segundo factor son "los ajustes fiscales y la presión por la deuda pública en la región que limitan la capacidad de reducir impuestos o ampliar subsidios, impidiendo que cualquier baja internacional se refleje completamente en la bomba".

Finalmente adujo que "la dependencia total de importaciones, ya que Honduras no es productor de petróleo y está sujeta al precio del barril, los costos de refinación en Estados Unidos y la variación del dólar".

“Recomendamos revisar los manuales de sus vehículos y verificar si pueden usar gasolina regular de 91 octanos, ya que la diferencia con la superior es de aproximadamente diez lempiras, lo que puede ayudar a la economía familiar”, sentenció.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias