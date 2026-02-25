¿Cuáles son los nuevos lineamientos en la subasta de divisas del BCH?

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) ha reducida las regulaciones para el acceso a dólares en la subasta de divisas. Las nuevas disposiciones son vigentes a partir de este día miércoles 25 de febrero por los agentes cambiarios -banca privada y casas de cambio- y estos han comunicado las medidas a los demandantes de divisas y al público en general.

"Este primer grupo de medidas están diseñadas para eliminar los excesos regulatorios mediante la simplificación de trámites y reducción de costos administrativos y operativos para los agentes cambiarios y económicos que participen en el proceso de asignación de divisas", según lo informó el Banco Central en un comunicado de prensa. Las medidas se vienen adoptando desde abril 2023. El BCH aprobó disposiciones ese año que fueron cuestionadas por los demandantes de dólares por la cantidad de requisitos que se debían cumplir. Entre los lineamientos vigentes a partir de hoy, de acuerdo con la Circular de Gerencia GER-01/2026 aprobada por el directorio del Banco Central de Honduras y comunicada por los agentes cambiarios, destacan que las solicitudes de 10,000 a 100,000 dólares no requieren documentación soporte, únicamente la justificación del destino.

Para solicitudes mayores a 100,000 dólares se deberá presentar la siguiente documentación, según corresponda el caso: Importaciones de bienes finales, insumos y maquinaria: Facturas comerciales o proforma; Pago de préstamos e intereses: Estado de cuenta actualizado o comprobante del saldo del préstamo; Pago de servicios de informática: Factura de pago por servicios; Pago dividendos utilidades, excedentes y regalías: Punto de acta de la junta directiva firmada y sellada, donde se establece la distribución de dividendos y detalle de accionistas extranjeros. Agrega que no se requerirá documentación para las siguientes justificaciones: Ahorro e inversión; Pago de servicios diversos; Gastos de viaje de negocios; Turismo y salud; Pago de comisiones y gastos financieros; Inversión directa en el exterior; Desinversión en Honduras; Regalías y otros.