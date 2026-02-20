¿Cuántas tarjetas de crédito circularon en Honduras durante el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a diciembre de 2025 las tarjetas de crédito que circularon en el territorio hondureño totalizaron 1,231,188 unidades.

Pero, ¿Cuánto crecieron estos medios de pago?

Los instrumentos financieros otorgados por 12 bancos comerciales registraron un aumento interanual de 46,236 unidades debido a que en diciembre de 2024 sumaron 1,184,952 tarjetas, constató EL HERALDO con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La emisión del también conocido como dinero plástico se ha mantenido en ascenso en los últimos años, reflejándose en que hay más de 1.2 millones de tarjetas de crédito en el mercado nacional.

Un promedio de 20,000 de estos medios financieros se concedieron entre enero y diciembre de 2025, siendo marzo cuando ascendió hasta las 27,779 tarjetas.

Sin embargo, durante el doceavo mes de ese año apenas se brindaron 17,102 de los referidos instrumentos de pago.