¿Cuántas tarjetas de crédito circularon en Honduras durante el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a diciembre de 2025 las tarjetas de crédito que circularon en el territorio hondureño totalizaron 1,231,188 unidades.
Pero, ¿Cuánto crecieron estos medios de pago?
Los instrumentos financieros otorgados por 12 bancos comerciales registraron un aumento interanual de 46,236 unidades debido a que en diciembre de 2024 sumaron 1,184,952 tarjetas, constató EL HERALDO con base a estadísticas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La emisión del también conocido como dinero plástico se ha mantenido en ascenso en los últimos años, reflejándose en que hay más de 1.2 millones de tarjetas de crédito en el mercado nacional.
Un promedio de 20,000 de estos medios financieros se concedieron entre enero y diciembre de 2025, siendo marzo cuando ascendió hasta las 27,779 tarjetas.
Sin embargo, durante el doceavo mes de ese año apenas se brindaron 17,102 de los referidos instrumentos de pago.
Comportamiento de cartera
A 83,040.1 millones de lempiras ascendió la cartera de las tarjetas de crédito en el 2025, de los que L75,478 millones corresponde a moneda nacional y en moneda extranjera el monto fue lo equivalente a L7,562.2 millones.
La cartera en mora alcanzó los 2,309.8 millones de lempiras y 70,372 millones de lempiras totalizaron los márgenes a utilizar.
Ventajas y desventajas
"El alza de las tarjetas de crédito en nuestra economía representa ventajas y desventajas, entre las que se puede mencionar que es prácticamente una disponibilidad de crédito que se tiene en forma inmediata para realizar gastos o para pequeños emprendedores que no tienen alternativa de usar el sistema financiero a través de préstamos", manifestó a EL HERALDO la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Aseguró que "no todas las personas pueden hacer un buen uso de las tarjetas de crédito porque hay que tener cuidado si se utilizan se debe de tratar de pagar el saldo de una sola vez".
La relación de dinero plástico en posesión entre los hondureños se han mantenido de dos tarjetas de crédito por persona.