Banca otorgó 244,257 nuevas tarjetas de crédito en nueve meses de 2024

“Hay que hacer un uso racional de las tarjetas de crédito, préstamos, financiamientos para que tengan un efecto o impacto positivo en la situación económica tanto presente como futura de las personas y las empresas”, manifestó a EL HERALDO la economista Ana Cristina Mejía.

Sugirió que “el objetivo principal de una buena administración financiera es aumentar el flujo de ingresos y crear en lo posible una independencia financiera en el presente para el futuro porque todos vamos a tener un momento en nuestra vida donde ya no vamos a poder trabajar, no vamos a poder generar los mismos ingresos mientras estamos laborando, entonces durante esos años de la vida en que uno está activo económicamente tiene que generar la independencia para los años en los que ya no va a poder trabajar”.

De su lado, el asesor financiero, Julio Pineda, indicó que una tarjeta de crédito es un medio de pago y no un medio de financiamiento, por lo que si se decide financiar necesidades con el “dinero plástico” se pagarán altas tasas de interés.

“Las tarjetas de crédito son una excelente herramienta porque ofrecen muy buenos beneficios como los programas de lealtad que regresan dinero, puntos, millas y si las sabes utilizar bien le vas a sacar el máximo provecho”, sostuvo la consejera en finanzas personales, Ali Kafie.