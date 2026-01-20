¿Cuánto aumentaron las tasas de interés para tarjetas de crédito?

Tegucigalpa, Honduras.- Si usted es usuario de tarjeta de crédito es oportuno que conozca las tasas de interés que aplican las 12 sociedades emisoras que operan en el país. Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH) indica que el costo del dinero plástico aumentó en 2025.
La tasa de interés mínima para tarjetas en moneda nacional -lempiras- se incrementó de 27.18% a 27.40% anual en el periodo diciembre 2024-2025, o sea 0.22% más. No obstante, el aumento fue mayor en la tasa máxima al pasar de 48.68% a 51.05% anual, que significó 2.33% de incremento.
En el caso de las tarjetas en moneda nacional -dólares- la tasa de interés mínima subió de 29.93% a 31.46% anual, equivalente a 1.53%. Respecto a la tasa de interés máxima aumentó de 45.26% a 48.83% anual, o sea 3.57% más.
Según ejecutivos de emisores de tarjetas de crédito que operan en el mercado hondureño, el alza en las tasas de interés responde a los dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) aprobado por el Banco Central a finales de 2024, al pasar de 3% a 4% y de 4% a 5.75%.
Comportamiento
El incremento en la tasa de interés ha tenido impacto en los principales indicadores de las emisoras de tarjetas de crédito. Informes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indican que el saldo de la cartera subió de 57,964.7 a 76,035.3 millones de lempiras de noviembre 2023 a noviembre 2024, con un incremento interanual de L18,070.6 millones.
No obstante, los emisores de tarjetas de crédito autorizados en Honduras reportan que en el periodo noviembre 2024-2025 el saldo de la cartera aumento de 76,035.3 a 83,898.1 millones de lempiras, con un crecimiento interanual de L7,862.8 millones.
De acuerdo con los reportes de la CNBS, la mayor caída corresponde a las tarjetas en moneda nacional, ya que de noviembre 2023 a noviembre 2024 el saldo creció de 52,492.7 a 69,159.6 millones de lempiras, equivalente a L16,666.9 millones, mayor que el registrado en igual periodo del bienio 2024-2025 al pasar de L69,159.6 a L76,110.9 millones, que significa L6,951.3 millones más.
Otro indicador relevante es el número de tarjetas de crédito en circulación en el mercado hondureño; en el periodo octubre 2023-2024 se denotó un crecimiento interanual de 135,698 al pasar de 1,033,597 a 1,169,295, mejor que el resultado de igual periodo 2024-2025 cuando se incrementó de 1,169,295 a 1,237,654, equivalente a 68,359.