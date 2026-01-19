Finanzas recaudará fondos por más de L19,500 millones en 46 días de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En 46 días del presente ejercicio fiscal la Cuenta Única del Tesoro (CUT) tendrá ingresos por más de 19,500 millones de lempiras.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, quien anunció que “entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se espera que la Cuenta Única del Tesoro recaude más de 12,000 millones de lempiras y entre el 1 y el 15 de febrero más de 7,500 millones de lempiras”.

“Hay recursos líquidos en la Cuenta Única del Tesoro porque ese es el principio, dinero que ingresa es dinero que debe de pagarse”, mencionó.

El funcionario reiteró que la CAT en ningún momento quedará sin fondos y que los nuevos ingresos recaudados se deben en parte a la eliminación de fideicomisos.