Finanzas recaudará fondos por más de L19,500 millones en 46 días de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En 46 días del presente ejercicio fiscal la Cuenta Única del Tesoro (CUT) tendrá ingresos por más de 19,500 millones de lempiras.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, quien anunció que “entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se espera que la Cuenta Única del Tesoro recaude más de 12,000 millones de lempiras y entre el 1 y el 15 de febrero más de 7,500 millones de lempiras”.
“Hay recursos líquidos en la Cuenta Única del Tesoro porque ese es el principio, dinero que ingresa es dinero que debe de pagarse”, mencionó.
El funcionario reiteró que la CAT en ningún momento quedará sin fondos y que los nuevos ingresos recaudados se deben en parte a la eliminación de fideicomisos.
Superávit
EL HERALDO verificó que al cierre de 2025 Finanzas tuvo un superávit de 17,421.5 millones de lempiras equivalente al 4.38% cuando los ingresos de la administración pública sumaron L414,980.3 millones y L397,558.8 millones los egresos.
Durante ese período de 12 meses la CUT alcanzó un excedente hasta de 26,063.8 millones de lempiras, el 9.13%. Sin embargo, estos recursos fueron disminuyendo a medida se acercaron las elecciones generales.
La entrada de dinero reportada por Finanzas hasta ayer fue de L417,621.3 millones, mientras que los gastos contabilizaron los L397,504.4 millones.
En ese sentido, la diferencia entre los ingresos y egresos totalizó 20,116.9 millones de lempiras (5.06%) transcurridos 19 días de este año.