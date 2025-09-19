Secretaría de Finanzas reporta un superávit de 10,884.3 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la administración pública hondureña denota cifras positivas al registrar 10,884.3 millones de lempiras en superávit.

Esa cifra se deriva de 267,285.7 millones de lempiras en ingresos y L256,401.4 millones en egresos. Así lo publica el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin).