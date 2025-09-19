  1. Inicio
Secretaría de Finanzas reporta un superávit de 10,884.3 millones de lempiras

El Presupuesto General de la Administración Pública de Honduras muestra un superávit de L10,884.3 millones, resultado de ingresos por L267,285.7 millones frente a egresos de L256,401.4 millones

  19 de septiembre de 2025
La Secretaría de Finanzas reporta ingresos superiores a los egresos en la administración pública hondureña

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la administración pública hondureña denota cifras positivas al registrar 10,884.3 millones de lempiras en superávit.

Esa cifra se deriva de 267,285.7 millones de lempiras en ingresos y L256,401.4 millones en egresos. Así lo publica el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La administración pública reportó L8,994.8 millones de superávit

Uno de los sectores que ha impulsado los ingresos son las recaudaciones tributarias al sumar 120,349.7 millones de lempiras.

Otro factor que explica la disponibilidad de recursos en la Cuenta Única de Tesorería (CUT) es la colocación de bonos domésticos por 17,270.4 millones de lempiras al pasado 12 de septiembre.

Sefin reporta superávit de más de 9 mil millones de lempiras

El monto aprobado en deuda interna para 2025 es de 24,272.1 millones de lempiras, con 71.1% ejecutado. Respecto a los gastos, los grupos que más recursos han ejecutado son servicios personales -sueldos y salarios- con L70,454.8 millones y transferencias con L46,665.7 millones.

