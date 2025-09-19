Secretaría de Finanzas reporta un superávit de 10,884.3 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la administración pública hondureña denota cifras positivas al registrar 10,884.3 millones de lempiras en superávit.
Esa cifra se deriva de 267,285.7 millones de lempiras en ingresos y L256,401.4 millones en egresos. Así lo publica el último reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Uno de los sectores que ha impulsado los ingresos son las recaudaciones tributarias al sumar 120,349.7 millones de lempiras.
Otro factor que explica la disponibilidad de recursos en la Cuenta Única de Tesorería (CUT) es la colocación de bonos domésticos por 17,270.4 millones de lempiras al pasado 12 de septiembre.
El monto aprobado en deuda interna para 2025 es de 24,272.1 millones de lempiras, con 71.1% ejecutado. Respecto a los gastos, los grupos que más recursos han ejecutado son servicios personales -sueldos y salarios- con L70,454.8 millones y transferencias con L46,665.7 millones.