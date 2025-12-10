  1. Inicio
L17,307.1 millones es superávit que reporta la Secretaría de Finanzas

Hasta este miércoles los ingresos de la administración pública sumaron L371,477 millones y L354,170 millones en el caso de los egresos

La principal fuente de ingresos de Cuenta Única de Tesorería de la administración pública es la recaudación tributaria.

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública sigue registrando superávit que es cuando los ingresos son mayores a los egresos.

De acuerdo con los datos publicados hasta este miércoles por la Secretaría de Finanzas (Sefin) la entrada de dinero de la administración pública ascendió a 371,477.3 millones de lempiras y los gastos totalizaron 354,170.2 millones de lempiras, por lo que el excedente sumó L17,307.1 millones, el 4.89%.

Hasta el 9.13% ha llegado el superávit de la CUT durante el 2025 correspondiente a 26,063.8 millones de lempiras en específico a mediados de octubre.

Previo a las elecciones generales pasadas la diferencia favorable entre los ingresos y egresos de Finanzas se mantuvo arriba de los L20,000 millones y ha venido disminuyendo en los últimos días.

En 2024 los excedentes de la administración pública totalizaron L12,354.9 millones que implicó un 3.27% con ingresos de L390,042.4 millones, según la fuente oficial.

Finanzas sigue suscribiendo nuevos endeudamientos por $179.9 millones

