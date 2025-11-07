  1. Inicio
La administración pública reportó un superávit de L22,142.9 millones

Los ingresos sumaron L332,377 millones al 7 de noviembre, mientras los egresos L310,234 millones

A diario Sefin actualiza los ingresos y egresos presupuestarios por medio de la plataforma de Inteligencia de Negocios.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un superávit del 7.14% que equivale a 22,142.9 millones de lempiras reflejó ayer la Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a los que tuvo acceso EL HERALDO.

Los ingresos sumaron 332,377.3 millones de lempiras, mientras que 310,234.4 millones de lempiras totalizaron los gastos.

Los excedentes registrados durante el 2024 fueron de 12,354.9 millones de lempiras cuando los ingresos superaron los L390,042.4 millones y L377,687.5 millones alcanzaron los egresos, respectivamente.

Lo anterior implica que para el presente ejercicio fiscal el Presupuesto General de la República dispone de 9,788 millones de lempiras más que en el 2024 producto de una mayor recaudación tributaria que es la principal fuente de ingresos de la CUT.

A mediados de octubre pasado la Secretaría de Finanzas reportó 26,063.8 millones de lempiras en superávit que correspondía al 9.13% en valores porcentuales, según los datos oficiales.

Alza de L2,605 millones a Finanzas corresponde a transferencias y activos

