Unión Europea pide respetar el voto y preservar la legalidad del proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió un comunicado donde instó a los actores políticos a respetar el voto de la población tras las elecciones generales en Honduras. A su vez, la Misión hizo un llamado para mantener la legalidad en el proceso electoral que aún no ha concluido el escrutinio de votos.

A las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también les hicieron un llamado para respetar "su mandato y evitar obstrucciones o retrasos políticamente motivados".

Comunicado íntegro:

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) ha estado presente en Honduras desde el 11 de octubre, con 138 observadores desplegados para el día de las elecciones. El 2 de diciembre, la MOE UE emitió una declaración preliminar en la que señalaba que el proceso electoral se había caracterizado por graves crisis institucionales que contrastaban con un día electoral bien organizado y pacífico. Desde entonces, los observadores de la UE han estado presentes durante el escrutinio de los resultados electorales que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE). Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso. La MOE UE anima a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE, así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales.