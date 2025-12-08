De principio a fin ha fallado la tecnología de ASD para transmitir resultados

Tegucigalpa, Honduras.- El pueblo hondureño cumplió con su misión cívica de salir a las urnas y decidir quien gobernará Honduras por los próximos cuatro años (2026-2030), pero el problema ha recaído en la empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, S.A.S. (Grupo ASD, S.A.S.). por las fallas registradas en el servicio tecnológico de principio a fin. Los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) han ofrecido sus respectivas versiones sobre las causas del lento e inconstante conteo. En algunos casos salieron a denunciar y, en otros, para aclarar o defenderse por los errores cometidos. Grupo ASD es la empresa responsable de implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como del escrutinio y divulgación de los votos que resultaron del conteo luego del desarrollo de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. El compromiso del CNE es desembolsar más de 112 millones de lempiras a la empresa colombiana por un servicio que mantiene descontentos a los funcionarios, a los partidos políticos y a la población en general. A la escena también entró la empresa CGTS Corp, que presta los servicios de auditoría externa integral para las elecciones generales de Honduras 2025, que según fuentes, fue contratada bajo el proceso CNE-PEG-UCCE-003-2025, a un costo de 31.9 millones de lempiras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El consejero Marlon Ochoa, que representa al Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el CNE, puso en el tablero el domingo pasado varias fallas, que supuestamente también se conocieron en el pleno. La principal queja de la población es la caída del sistema de divulgación hasta por 60 horas continuas, así como el lento proceso de escrutinio, transmisión y divulgación de los resultados. Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, ha sido directo al señalar a la empresa colombiana de supuestamente adulterar los resultados a favor de su competidor más fuerte, el nacionalista Nasry "Tito" Asfura, que hasta este miércoles se mantenía a la cabeza. Mientras que del Partido Libre, cuya candidata Rixi Moncada quedó en el tercer lugar, no reconoce los resultados y solicita la nulidad de las elecciones, por las supuestas irregularidades y falta de capacidad de la empresa Grupo ASD de brindar los datos a tiempo. Las denuncias de Ochoa se realizan a partir del informe que el pleno de magistrado del CNE recibió el jueves 4 de diciembre de 2025 sobre los primeros informes de las fallas de la página de divulgación de resultados. Según Ochoa, la empresa auditora CGTS notificó que al menos menos 5,000 actas fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones con los resultados en cero y fueron divulgadas en el sistema TREP, según Ochoa. EL HERALDO Plus contactó a los ejecutivos de la empresa auditora, pero dijeron que debido a que tienen cláusulas de confidencialidad no tienen permitido divulgar ningún tipo de información. Al mismo tiempo sugirieron realizar la solicitud al CNE para que los consejeros proporcionen los informes, pero debido a la división en el ente electoral, cada quien tiene su versión de los hechos.

Las denuncias

Según Ochoa, en la pantalla de divulgación de resultados en el nivel presidencial se muestra una tabla con el avance general, pero al hacer la suma de las actas el gran total no coincide. Por ejemplo, el pasado martes 9 de diciembre, el sistema se volvió a detener desde aproximadamente a las 8:00 de la mañana, manteniéndose así todo el día con el 99.40 de las actas procesadas. En una simple operación matemática, se estableció que son 19,167 actas que deben ser transmitidas al sistema del CNE, pero aparecían 24 sobrantes. En el gráfico de la página de resultados del CNE se mostraban 16,279 actas registradas de forma correcta, más 2,773 con inconsistencias, y estaban pendientes de ser incluidas 139, dando un resultado de 19,191 actas. Al seguir navegando en el nivel de diputados, por nivel municipal y por centro de votación no están disponibles los datos de las actas. “Esta omisión constituye un evento fraudulento", afirmó Ochoa.

El consejero también detalló que en el módulo de verificación visual, de acuerdo con los informes verbales ofrecidos al pleno del CNE por la comisión de seguimiento del TREP, se detectó que en los departamentos de Olancho y Cortés el sistema se saltó las casillas en el nivel de diputados. Ante estas fallas, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó el martes pasado que la noche del 8 de diciembre, en el escrutinio del departamento de Cortés, sucedió un fallo en el sistema que producía que, al momento de encuadrar la imagen del acta en la pantalla, el recuadro de referencia se ubicaba en una posición distinta a la que correspondía. Técnicamente este fallo se denomina como un desplazamiento de coordenadas de enfoque (Auto-Focus) en la herramienta de digitación asistida.

" Las elecciones ocurrieron bajo paz, bajo tranquilidad, el pueblo hondureño ya cumplió, los resultados del 30 de noviembre son los que se están procesando, pero la elección no tiene elementos de nulidad" Cossette López, consejera del CNE

Afirmó que este error afectó en un inicio el departamento de Francisco Morazán, donde se eligen a 23 diputados, pero en ese momento se hizo un ajuste manual y el sistema continuó funcionando correctamente, luego se presentó el mismo caso en Cortés y se resolvió. Sobre contingencia uno, que consiste en la conexión de equipos al internet y que no transmitieron desde los centros de votación, Ochoa afirmó que de manera deliberada no se conectaron computadoras en los departamentos de Yoro y Cortés. También se encontraron computadoras cuyo código no coincide con el que fueron remitidas.

Respecto al sistema de contingencia dos, que corresponde al escaneo de las actas físicas que retornaron en la maleta electoral, hasta el sábado 6 de diciembre, el sistema no estaba en operación, pese a que debía ser sellado (con las claves de acceso) y entregado el 12 de noviembre. Afirmó que en sesión de pleno y mediante informe de auditoría externa les comunicaron la discrepancia significativa que existe entre el tablero de actas transmitidas y el de actas procesadas. Además, en el ocaso del fin de semana pasado, el sistema de escrutinio especial aún no había sido entregado, y tampoco habían visto una versión preliminar, que también debió ser sellado desde el 12 de noviembre. Al mismo tiempo, Ochoa afirmó que ha constatado que las bases de datos de los partidos políticos y del servidor del CNE, así como de la empresa Grupo ASD del TREP, no coinciden.

Según Ochoa, la firma auditora reporta alrededor de 2,800 actas faltantes en la base de datos de los partidos, mientras que la empresa Grupo ASD estima que aproximadamente 4,700 archivos con resultados no cuentan con las imágenes de las actas.

Códigos

El funcionario electoral también denunció graves indicios de alteración al código fuente del sistema TREP, registrados desde la ceremonia del triple sellado del software, para dar inicio a la contingencia dos. El triple sellado consiste en las tres contraseñas que se le otorgan a los representantes de los diferentes partidos políticos ante el CNE para acceder al sistema. La contingencia dos corresponde al escaneo, procesamiento y transcripción de las actas físicas que venían dentro de la maleta electoral, que no se pudieron transmitir y, que según Ochoa, fueron alrededor de 7,000. En ese proceso se comprobó un cambio en el hash (código de ciberseguridad que garantiza la integridad de los datos) de dos módulos del sistemas TREP. Los módulos se denominan Escrutinio, Publicación Nacional "Backend", que componen el TREP, en la parte de divulgación, y el de Escrutinio, Seguimiento y Control "Job," que es módulo de seguimiento y que garantiza la integridad del escrutinio. En ese momento la empresa Grupo ASD manifestó que no tenía claridad de qué había ocurrido y se le solicitó un informe. Grupo ASD informó que, efectivamente, en el módulo de divulgación se había producido un cambio en el hash, pero pidió a los consejeros confiar, porque podía corroborarse que el código fuente no se había modificado, dijo Ochoa.

Hall se refirió este martes sobre las contraseñas que se asignaron a los diferentes partidos políticos, aclarando que el 7 de diciembre hubo un reporte que un miembro del Grupo ASD le pidió a un funcionario del equipo técnico del CNE que imprimiera las contraseñas. El pleno fue informado y en sesión, convocada por ella, se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y se solucionó a los pocos minutos, como consta en la correspondiente acta de la reunión de pleno. Hall rechazó de forma contundente que cualquier personas con base en dichos y no en hechos ponga en tela de juicio su honra, su dignidad y su prestigio profesional, en alusión a Ochoa.

Sistemas utilizados

En tanto, el consejero advirtió que la falta de certeza sobre la seguridad informática de los sistemas ubica al CNE ante la imposibilidad de garantizar que las actas hayan sido procesadas por el mismo software que fue sellado el día de la elección. Esa situación debilita la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos en la integridad del proceso electoral, sostuvo.

El HERALDO Plus buscó la versión de la empresa Grupo ASD, pero respondieron que, por políticas internas de confidencialidad y protección de datos, no estaban autorizados a brindar entrevistas ni declaraciones. La consejera Cossette López, por su lado, declaró que el sistema tecnológico y las soluciones informáticas no son la elección, porque permanentemente se están buscando elementos para reforzar la idea de nulidad de las elecciones. “Las elecciones ocurrieron bajo paz, bajo tranquilidad, el pueblo hondureño ya cumplió, los resultados del 30 de noviembre son los que se están procesando, pero la elección no tiene elementos de nulidad”, ratificó.

Hay que recordar que el voto en Honduras no es electrónico, y su deber como funcionarios electorales va más allá de exigir que la empresa cumpla, por supuesto que trabajan en acelerar la publicación de resultados. Grupo ASD tiene que cumplir, enfatizó.

No obstante, “nuestro deber como consejeros va más allá de simplemente estar en el impulso de que se cumpla el contrato, nosotros tenemos que declarar las elecciones con transparencias, oportunamente, así nos toque con papel y lápiz, que no es lo que va suceder", afirmó. "Nosotros tenemos un respaldo físico, nuestro sistema no es electrónico y los sistemas informáticos no son la elección, si algo falla en el sistema técnico, la elección no se cae”, confió. Expertos consultados por EL HERALDO Plus explicaron que el problema está en dos lugares: uno es el sitio que le dieron a Grupo ASD, que no reunía las condiciones de ciberseguridad. El otro son se refiere supuestamente a las antenas satelitales, incapaces de transmitir toda la información, porque mandaban grandes bloques de actas para generar colas inmanejables. Además, el trabajo de los tres codirectores a cargo ha sido malo, valoró. Libre está aprovechando estos errores para convocar a sus colectivos a que se movilicen a las instalaciones del Instituto de Formación Profesional (Infop) en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, donde se guarda el material electoral.