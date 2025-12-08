De principio a fin ha fallado la tecnología de ASD para transmitir resultados

Hall se refirió este martes sobre las contraseñas que se asignaron a los diferentes partidos políticos, aclarando que el 7 de diciembre hubo un reporte que un miembro del Grupo ASD le pidió a un funcionario del equipo técnico del CNE que imprimiera las contraseñas.El pleno fue informado y en sesión, convocada por ella, se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y se solucionó a los pocos minutos, como consta en la correspondiente acta de la reunión de pleno.Hall rechazó de forma contundente que cualquier personas con base en dichos y no en hechos ponga en tela de juicio su honra, su dignidad y su prestigio profesional, en alusión a Ochoa.