Militancia le dio la espalda a Rixi Moncada: Solo gana 14 municipios

Según opiniones de la ciudadanía y analistas, Libre hoy es víctima de la soberbia de su dirigencia, quienes tras el triunfo en las elecciones de noviembre de 2021, con un total 1,716,793 sufragios, no reconoció que habían ganado gracias al apoyo de los electores anti<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cuando-me-sentia-solo-carcel-llego-juan-orlando-hernandez-revela-momentos-dificiles-agradece-abogado-renato-stabile-PN28522049" target="_blank"> Juan Orlando Hernández</a> y el respaldo de los seguidores de Salvador Nasralla.Dijeron que en Libre estaban "ebrios de poder" y llevaron a la anarquía a toda la administración pública, también emplearon primero a sus familiares, amnistiaron a personas señaladas de corrupción, trataron de dividir a los hondureños entre pobres y ricos, entre capitalistas e izquierdistas, polarizaron la sociedad, buscaron controlar todas las instituciones sin respetar la legalidad y<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/subdirector-relaciones-publicas-ff-aa-en-abierta-campana-con-libre-MJ26589151" target="_blank"> politizaron las Fuerzas Armadas</a>. Además, reprodujeron y mejoraron los vicios del gobierno anterior, que tanto criticaron.Los analistas también lamentaron que en la Secretaría de Planificación Estratégica y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) montaron sus milicias digitales —en el cual participaban altos funcionarios públicos—, por un lado, para impulsar una estrategia de comunicación basada en el uso de troles para replicar y agredir a los opositores, a los críticos, a los diplomáticos extranjeros, a los medios de comunicación, periodistas y, por otro, para empujar la candidatura de Moncada.La ofensiva lanzada contra aquellos que no comulgaban con su pensamiento y sus acciones fue tan despiadada y vulgar que organismos defensores de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión hasta sacaron un listado de los peores agravios. Arrastrando toda una serie de promesas incumplidas, una polémica administración pública, y un liderazgo que conspiró contra los suyos, como sucedió con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/rodolfo-pastor-denuncia-anomalias-resultados-electorales-alcaldia-san-pedro-sula-GL24855355" target="_blank">Rodolfo Pastor en San Pedro Sula</a>, quien denunció anomalías que favorecían a Rodolfo Padilla, un político amnistiado.Otro caso fue contra Rafael Sarmiento en Olancho, quien ha denunciado que "a los fundadores de Libre nos están casi expulsando del partido'', pues para las primarias del 9 de marzo de 2025 se impuso a Moncada como la candidata presidencial, atropellando a sus mismos partidarios, como lo denunció el diputado Bartolo Fuentes.Entre el 9 de marzo y el 30 de noviembre, la táctica de Libre lejos de cambiar se radicalizó, usó el dinero público para su campaña ante los ojos de un <b>Ministerio Público</b>, impuso el caos en el Congreso Nacional y con el apoyo de cierta cúpula de las Fuerzas Armadas y de la fiscalía general buscó tumbar del cargo a<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/quienes-intentan-deslegitimar-proceso-descansan-nosotras-tampoco-cossette-lopez-elecciones-honduras-2025-CN28522819" target="_blank"> Cossette López</a>, integrante del CNE, el único eslabón que le faltaba para controlar el proceso electoral, pero no lo logró.De acuerdo con el sociólogo y analista Pablo Carías, la caída de Libre no solo en las alcaldías sino a nivel nacional es la respuesta de un electorado que vio como desde el inicio del gobierno en 2022 se comenzó mal con el nombramiento del presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el cual se impuso a Luis Redondo a patadas, obviando el consenso.