Reñida disputa en varias alcaldías: en una la diferencia es de tres votos

Tegucigalpa, Honduras.- No solo en el nivel presidencial se disputan unas elecciones reñidas, pues el panorama en las corporaciones municipales no es muy distinto. EL HERALDO Plus identificó al menos 16 alcaldías donde se registran un puñado de votos, a veces menos de 25 marcas, de diferencia entre los dos principales candidatos. El caso más simbólico es el Distrito Central, donde hay apenas 997 marcas de diferencia entre el edil capitalino Jorge Aldana y el nacionalista Juan Diego Zelaya, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizados a la 1:00 de la tarde del 5 de diciembre. Con el 90.58% de las actas transmitidas, Aldana tomaba la delantera con 142,963 votos a favor, equivalente al 37.94% de las marcas válidas, mientras Juan Diego le sigue muy cerca, con 141,966 marcas, que representan el 37.68%. Sin embargo, la disputa edilicia se perfila todavía más cerrada en Camasca, Intibucá. Apenas tres marcas de diferencia representan la ventaja del actual edil de Libertad y Refundación (Libre), Ignacio Bautista (1,492 votos), sobre su contrincante, el nacionalista Mario Díaz (1,489).

En este municipio, que vive una final impredecible, serán clave los votos del acta que falta por transmitir y los de aquellas que reportan inconsistencias. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Una situación similar se vive en Goascorán, Valle, al sur de Honduras, donde la disputa por la corporación municipal está siendo determinada por apenas siete votos de diferencia entre el edil nacionalista Alcides Paz y su opositor Elmer Cruz, de Libre. En La Lima, Cortés, la elección también se mantiene abierta: el liberal Reynaldo Maldonado llevaba una ventaja de apenas 116 votos contra el nacionalista José Motiño -quien ya fue alcalde del municipio-, con el 80.84% de las actas procesadas.

Polarización