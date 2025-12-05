Reñida disputa en varias alcaldías: en una la diferencia es de tres votos

En este municipio, que vive una final impredecible, serán clave los votos del acta que falta por transmitir y los de aquellas que reportan inconsistencias.Una situación similar se vive en <b>Goascorán, Valle</b>, al sur de Honduras, donde la disputa por la corporación municipal está siendo determinada por apenas siete votos de diferencia entre el edil nacionalista Alcides Paz y su opositor Elmer Cruz, de Libre.En La<b> Lima, Cortés</b>, la elección también se mantiene abierta: el liberal Reynaldo Maldonado llevaba una ventaja de apenas 116 votos contra el nacionalista José Motiño -quien ya fue alcalde del municipio-, con el 80.84% de las actas procesadas.