En decenas de municipios viven un conteo cerrado tras las elecciones generales, con diferencias mínimas a veces de menos de 25 votos. Explora en nuestra herramienta los casos

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:32
Reñida disputa en varias alcaldías: en una la diferencia es de tres votos

En varias alcaldías de Honduras cada voto cuenta, debido a la mínima diferencia que hay entre candidatos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- No solo en el nivel presidencial se disputan unas elecciones reñidas, pues el panorama en las corporaciones municipales no es muy distinto. EL HERALDO Plus identificó al menos 16 alcaldías donde se registran un puñado de votos, a veces menos de 25 marcas, de diferencia entre los dos principales candidatos.

El caso más simbólico es el Distrito Central, donde hay apenas 997 marcas de diferencia entre el edil capitalino Jorge Aldana y el nacionalista Juan Diego Zelaya, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizados a la 1:00 de la tarde del 5 de diciembre.

Con el 90.58% de las actas transmitidas, Aldana tomaba la delantera con 142,963 votos a favor, equivalente al 37.94% de las marcas válidas, mientras Juan Diego le sigue muy cerca, con 141,966 marcas, que representan el 37.68%.

Sin embargo, la disputa edilicia se perfila todavía más cerrada en Camasca, Intibucá. Apenas tres marcas de diferencia representan la ventaja del actual edil de Libertad y Refundación (Libre), Ignacio Bautista (1,492 votos), sobre su contrincante, el nacionalista Mario Díaz (1,489).

En vivo resultados de alcaldes elecciones generales Honduras 2025

En este municipio, que vive una final impredecible, serán clave los votos del acta que falta por transmitir y los de aquellas que reportan inconsistencias.

Una situación similar se vive en Goascorán, Valle, al sur de Honduras, donde la disputa por la corporación municipal está siendo determinada por apenas siete votos de diferencia entre el edil nacionalista Alcides Paz y su opositor Elmer Cruz, de Libre.

En La Lima, Cortés, la elección también se mantiene abierta: el liberal Reynaldo Maldonado llevaba una ventaja de apenas 116 votos contra el nacionalista José Motiño -quien ya fue alcalde del municipio-, con el 80.84% de las actas procesadas.

Juan Diego Zelaya confía en que gana "por un margen estrecho" la alcaldía del DC

Polarización

Según el analista político Héctor Soto, las reñidas y hasta inusuales elecciones a nivel de corporaciones municipales evidencian "una sociedad polarizada".

"Estamos en una elección atípica, ya pasaron cinco días y ni siquiera sabemos quién es el presidente o los posibles alcaldes de algunas corporaciones municipales, siento que el estado de ánimo está cambiando y que de a poco la ciudadanía está empezando a desconfiar mucho de la certeza de esos resultados", aseguró.

En varios de estas municipalidad hay actas pendientes por transmitir y un número significativo con inconsistencias.

Ante un panorama tan incierto y una mínima diferencia de votos, el último recurso es el escrutinio acta por acta.

"En ese escrutinio acta por acta es donde evidentemente se va a identificar quién ganó y quién no, y si en la Transmisión de Resultados Electorales (TREP) se ve reflejado lo apretado del escrutinio acta por acta, pues bueno, diremos que fue un resultado debido a la innegable polarización", apuntó.

Explora en nuestra herramienta cuáles son los municipios donde las elecciones se definirán por pocos votos. Solo selecciona la opción "Carreras Cerradas" para filtrar las corporaciones donde la diferencia es de 1.5 puntos porcentuales.

Eduardo Domínguez
Editor de El Heraldo Plus

Editor de El Heraldo Plus y La Prensa Premium. Con más de 12 años de experiencia periodística. Licenciado en Periodismo por la UNAH y máster en Investigación y Datos por la URJC (España). Exbecario del International Center for Journalist y de CONNECTAS.

Redacción web
Daniela Ortega

