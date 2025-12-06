“Nadie está deslegitimando el proceso electoral”: Rashid Mejía aclara la posición de los liberales

Tegucigalpa, Honduras.— El candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, Rashid Mejía, aseguró este sábado —6 de diciembre— que “nadie”, de su partido, está tratando de deslegitimar el reciente proceso electoral.

“Es importante aclarar que nadie está deslegitimando el proceso electoral; no sé de dónde han sacado que se pretende repetir las elecciones. La misión de sacar a Libre se cumplió”, expresó Mejía a través de su cuenta de X.

El político señaló que lo que existe, por parte de su partido, es un proceso de impugnación de actas irregulares, una acción contemplada dentro de las vías legales.