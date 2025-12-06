“Nadie está deslegitimando el proceso electoral”: Rashid Mejía aclara la posición de los liberales

Tegucigalpa, Honduras.— El candidato a diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, Rashid Mejía, aseguró este sábado —6 de diciembre— que “nadie”, de su partido, está tratando de deslegitimar el reciente proceso electoral.
“Es importante aclarar que nadie está deslegitimando el proceso electoral; no sé de dónde han sacado que se pretende repetir las elecciones. La misión de sacar a Libre se cumplió”, expresó Mejía a través de su cuenta de X.
El político señaló que lo que existe, por parte de su partido, es un proceso de impugnación de actas irregulares, una acción contemplada dentro de las vías legales.
Además, denunció a la empresa ASD, encargada de la transmisión de resultados electorales preliminares, por los retrasos reportados durante el conteo, mismos que han generado inquietud entre sectores políticos y ciudadanos.
Las aclaraciones de Mejía surgieron a raíz de algunas afirmaciones brindadas por dirigentes del Partido Nacional (PN), en la que insinúan una intención de “deteriorar el orden democrático”, luego de que muchos liberales reaccionaran con incredulidad a los resultados que se están difundiendo a través de la página del CNE, pues su candidato, Salvador Nasralla, fue superado en votos la madrugada del 4 de diciembre por su contrincante nacionalista, Nasry Asfura.
“Pretenden instalar la idea de fraude solo porque el proceso no le es favorable, es una irresponsabilidad que busca provocar confrontación, deteriorar el orden democrático”, aseguró María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial del PN.
Al mismo tiempo, anunció que “iniciaremos acciones legales contra quienes promuevan acusaciones falsas, inciten a la violencia electoral, que atenten contra la institucionalidad, Honduras merece ser amada, respetada, Honduras no merece ser arrastrada por el caos o por intereses políticos de ciertas personas".
Rashid Mejía desestimó cualquier intención de invalidar el proceso electoral, sin embargo, aseguró que impugnaran algunas actas con irregularidades para que se repita su revisión.