Tomás Zambrano advierte sobre intentos de anular y repetir elecciones por parte de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- "Libre, desde el gobierno, en su desesperación por no entregar el poder, hablan de anular la elección o repetirla", advirtió Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, tras compartir un video en su cuenta de X, en el que respalda a su candidato, Nasry "Tito" Asfura.

En su mensaje, el diputado nacionalista alertó que algunos sectores del Partido Liberal podrían prestarse a esta estrategia de anular o repetir la elección.

"Los del gobierno ya perdieron. Fue catastrófico la humillación que les dio el pueblo hondureño y hoy están viendo una oportunidad para buscar más cabos para no entregar el poder", advirtió.