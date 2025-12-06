Tomás Zambrano advierte sobre intentos de anular y repetir elecciones por parte de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- "Libre, desde el gobierno, en su desesperación por no entregar el poder, hablan de anular la elección o repetirla", advirtió Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, tras compartir un video en su cuenta de X, en el que respalda a su candidato, Nasry "Tito" Asfura.
En su mensaje, el diputado nacionalista alertó que algunos sectores del Partido Liberal podrían prestarse a esta estrategia de anular o repetir la elección.
"Los del gobierno ya perdieron. Fue catastrófico la humillación que les dio el pueblo hondureño y hoy están viendo una oportunidad para buscar más cabos para no entregar el poder", advirtió.
El dirigente aseguró que todas las actas electorales están en poder del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que su partido ha presentado públicamente los documentos que confirman la “victoria” de Asfura.
"El Partido Nacional tiene el 100% de las actas y los votos mayoritarios respaldan a nuestro candidato. Pedimos calma al Partido Liberal: dejen que el Consejo Nacional Electoral trabaje, divulgue las actas, realice los escrutinios especiales y se respete el resultado final", manifestó.
Zambrano recordó que durante este proceso electoral, el país merece claridad y respeto a la voluntad popular. "Honduras merece paz, tranquilidad y salir adelante, y el próximo gobierno de Tito Afuera trabajará con todos los partidos políticos. Honduras es primero, Honduras es segundo y Honduras es tercero."
Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.